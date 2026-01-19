В Иерусалиме двое младенцев погибли из-за отравления в детском саду

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Двое младенцев погибли и свыше 50 детей были госпитализированы из-за предполагаемого отравления угарным газом в одном из детских садов в Иерусалиме, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan

« "Сегодня (понедельник) в детском саду ... в Иерусалиме скончались двое малышей, еще 53 ребенка были эвакуированы для медицинского обследования по подозрению на отравление. Их состояние оценивается как легкое", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.

Пресс-служба скорой помощи Израиля ранее сообщила, что бригады медиков оказывают медицинскую помощь и направляют в городские больницы свыше 50 пострадавших детей, включая двух младенцев в возрасте около четырех месяцев в критическом состоянии.

Полиция Израиля сначала сообщала о подозрении на инцидент с неизвестным опасным веществом, однако позднее исключила это подозрение.

По данным Kan, пожарно-спасательная служба заявила, что подозрение на отравление опасными веществами исключено, но отравление могло быть вызвано газом, выделяемым отопительным оборудованием.