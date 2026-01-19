Рейтинг@Mail.ru
В Иерусалиме двое младенцев погибли из-за отравления в детском саду - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/ierusalim-2068828581.html
В Иерусалиме двое младенцев погибли из-за отравления в детском саду
В Иерусалиме двое младенцев погибли из-за отравления в детском саду - РИА Новости, 19.01.2026
В Иерусалиме двое младенцев погибли из-за отравления в детском саду
Двое младенцев погибли и свыше 50 детей были госпитализированы из-за предполагаемого отравления угарным газом в одном из детских садов в Иерусалиме, сообщила... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:00:00+03:00
2026-01-19T16:00:00+03:00
в мире
иерусалим
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863601410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b37a06b484cdc52dbb01b519ae7d731a.jpg
https://ria.ru/20251114/stambul-2054956765.html
https://ria.ru/20251116/stambul-2055289988.html
иерусалим
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863601410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_847bc492ee327e50ba9059b40c37eb5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иерусалим, израиль
В мире, Иерусалим, Израиль
В Иерусалиме двое младенцев погибли из-за отравления в детском саду

В Иерусалиме 2 ребенка умерли, 53 госпитализированы из-за отравления в детсаду

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Двое младенцев погибли и свыше 50 детей были госпитализированы из-за предполагаемого отравления угарным газом в одном из детских садов в Иерусалиме, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.
«
"Сегодня (понедельник) в детском саду ... в Иерусалиме скончались двое малышей, еще 53 ребенка были эвакуированы для медицинского обследования по подозрению на отравление. Их состояние оценивается как легкое", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Стамбуле мать и двое детей умерли из-за фастфуда, сообщили СМИ
14 ноября 2025, 12:08
Пресс-служба скорой помощи Израиля ранее сообщила, что бригады медиков оказывают медицинскую помощь и направляют в городские больницы свыше 50 пострадавших детей, включая двух младенцев в возрасте около четырех месяцев в критическом состоянии.
Полиция Израиля сначала сообщала о подозрении на инцидент с неизвестным опасным веществом, однако позднее исключила это подозрение.
По данным Kan, пожарно-спасательная служба заявила, что подозрение на отравление опасными веществами исключено, но отравление могло быть вызвано газом, выделяемым отопительным оборудованием.
Гостелерадиокомпания отмечает, что инцидент произошел в частном детском саду, который работал без лицензии министерства образования. Портал Ynet отмечает, что три воспитательницы задержаны полицией для допроса.
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Стамбуле опечатали отель после смерти троих постояльцев
16 ноября 2025, 13:29
 
В миреИерусалимИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала