В Иерусалиме младенцы пострадали из-за отравления неизвестным веществом

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Порядка 30 младенцев пострадали из-за воздействия неизвестного вещества в одном из детских садов в Иерусалиме, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

"Бригады MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в городские больницы 30 пострадавших, включая двух младенцев в возрасте около четырех месяцев в критическом состоянии, которым проводят сердечно-легочную реанимацию, и 28 младенцев для дальнейших обследований и лечения", - говорится в сообщении MDA.

Ранее полиция Израиля сообщила об инциденте с неким опасным веществом в районе одного из детских садов в Иерусалиме

"Полиция совместно с пожарными работают над безопасной эвакуацией здания. Населению настоятельно рекомендуется избегать этого района", - отмечается в заявлении правоохранителей.