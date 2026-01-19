Рейтинг@Mail.ru
В Иерусалиме младенцы пострадали из-за отравления неизвестным веществом
14:30 19.01.2026 (обновлено: 14:55 19.01.2026)
В Иерусалиме младенцы пострадали из-за отравления неизвестным веществом
В Иерусалиме младенцы пострадали из-за отравления неизвестным веществом
В Иерусалиме младенцы пострадали из-за отравления неизвестным веществом

Автомобиль скорой помощи в Израиле
Автомобиль скорой помощи в Израиле
© Getty Images / joseh51camera
Автомобиль скорой помощи в Израиле. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Порядка 30 младенцев пострадали из-за воздействия неизвестного вещества в одном из детских садов в Иерусалиме, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Бригады MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в городские больницы 30 пострадавших, включая двух младенцев в возрасте около четырех месяцев в критическом состоянии, которым проводят сердечно-легочную реанимацию, и 28 младенцев для дальнейших обследований и лечения", - говорится в сообщении MDA.
Ранее полиция Израиля сообщила об инциденте с неким опасным веществом в районе одного из детских садов в Иерусалиме.
"Полиция совместно с пожарными работают над безопасной эвакуацией здания. Населению настоятельно рекомендуется избегать этого района", - отмечается в заявлении правоохранителей.
Портал Ynet уточняет, что причиной отравления детей стало горючее вещество, выделившееся при нагревании в комнате.
