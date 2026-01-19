https://ria.ru/20260119/harkov-2068734553.html
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы снова прогремели в понедельник в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.01.2026
РИА Новости
2026
