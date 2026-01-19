https://ria.ru/20260119/hakasija-2068722666.html
В Хакасии в крещенских купаниях приняли участие 3,6 тысячи человек
В Хакасии в крещенских купаниях приняли участие 3,6 тысячи человек
В Хакасии в крещенских купаниях приняли участие 3,6 тысячи человек
Участие в крещенских купаниях в Хакасии приняли 3,6 тысячи человек, несмотря на почти 40-градусный мороз, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского...
республика хакасия
абакан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994447469_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_248e214da732374d679a46c35b774ca6.jpg
В Хакасии в крещенских купаниях приняли участие 3,6 тысячи человек
В Хакасии 3,6 тысячи человек окунулись в купель в 40-градусный мороз
КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Участие в крещенских купаниях в Хакасии приняли 3,6 тысячи человек, несмотря на почти 40-градусный мороз, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского главка МВД.
По данным полиции, места массового пребывания граждан на мероприятиях, посвящённых празднику Крещения Господня, были заблаговременно обследованы полицейскими-кинологами.
«
"Во время богослужений и крещенских купаний общественный порядок и безопасность обеспечивали более 300 сотрудников органов внутренних дел... В крещенских купаниях приняли участие 3,6 тысячи человек", - сообщили в пресс-центре, отметив, что в Абакане температура воздуха показывала отметку в минус 37 градусов.
Также, по информации пресс-службы, правопорядок обеспечивали сотрудники Росгвардии
, участники народных дружин. Кроме того, возле мест богослужения и крещенских купелей дежурили наряды дорожно-патрульной службы.
В главке отметили, что чрезвычайных ситуаций и нарушения общественного порядка не допущено.