В Хакасии в крещенских купаниях приняли участие 3,6 тысячи человек
11:07 19.01.2026
В Хакасии в крещенских купаниях приняли участие 3,6 тысячи человек
В Хакасии в крещенских купаниях приняли участие 3,6 тысячи человек

Верующий во время крещенских купаний
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Верующий во время крещенских купаний. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Участие в крещенских купаниях в Хакасии приняли 3,6 тысячи человек, несмотря на почти 40-градусный мороз, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского главка МВД.
По данным полиции, места массового пребывания граждан на мероприятиях, посвящённых празднику Крещения Господня, были заблаговременно обследованы полицейскими-кинологами.
"Во время богослужений и крещенских купаний общественный порядок и безопасность обеспечивали более 300 сотрудников органов внутренних дел... В крещенских купаниях приняли участие 3,6 тысячи человек", - сообщили в пресс-центре, отметив, что в Абакане температура воздуха показывала отметку в минус 37 градусов.
Также, по информации пресс-службы, правопорядок обеспечивали сотрудники Росгвардии, участники народных дружин. Кроме того, возле мест богослужения и крещенских купелей дежурили наряды дорожно-патрульной службы.
В главке отметили, что чрезвычайных ситуаций и нарушения общественного порядка не допущено.
Крещенские купания
Врач рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение
16 января, 05:06
 
РелигияРеспублика ХакасияАбаканФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
