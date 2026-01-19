В Хакасии в крещенских купаниях приняли участие 3,6 тысячи человек

«

"Во время богослужений и крещенских купаний общественный порядок и безопасность обеспечивали более 300 сотрудников органов внутренних дел... В крещенских купаниях приняли участие 3,6 тысячи человек", - сообщили в пресс-центре, отметив, что в Абакане температура воздуха показывала отметку в минус 37 градусов.