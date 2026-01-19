Рейтинг@Mail.ru
ЕР, фонд "Наша Правда" и ЦБСТ передали технику бойцам СВО - РИА Новости, 19.01.2026
13:59 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/gumpomosch-2068794024.html
ЕР, фонд "Наша Правда" и ЦБСТ передали технику бойцам СВО
"Единая Россия", фонд "Наша Правда" и Центр беспилотных систем и технологий передали 88 автомобилей и необходимое оборудование бригаде "БАРС-Курск", сообщается... РИА Новости, 19.01.2026
ЕР, фонд "Наша Правда" и ЦБСТ передали технику бойцам СВО

ЕР, фонд "Наша Правда" и ЦБСТ передали 88 автомобилей и оборудование бойцам СВО

Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Единая Россия", фонд "Наша Правда" и Центр беспилотных систем и технологий передали 88 автомобилей и необходимое оборудование бригаде "БАРС-Курск", сообщается на сайте партии.
"Единая Россия", фонд "Наша Правда" и ЦБСТ передали 88 автомобилей и необходимое оборудование бригаде "БАРС-Курск"... Военнослужащим в Курскую область отправят более 130 тепловизионных прицелов "Кречет", "Аркон" и "Рубеж" для автоматического оружия, турель для пулемётных мобильных огневых групп, генераторы, тепловизионные бинокли, средства видеофиксации, планшеты, смартфоны, ретрансляторы и другое оборудование. Всё это позволит бойцам более эффективно противостоять врагу на курском рубеже", - сказано в публикации.
Как отметил глава ЦБСТ Андрей Безруков, обновление технологий идёт непрерывно, уже применяются решения, которые работают на базе искусственного интеллекта. Такие технологии способны в автоматическом режиме, без участия человека, круглосуточно бороться с угрозами.
"Основная задача ЦБСТ в Курской области — настроить эффективную работу по противодействию беспилотной террористической угрозе. За январь нам уже удалось уничтожить больше 400 беспилотников противника, в декабре было сбито около тысячи. Работа здесь не останавливается ни на минуту: нами выставлен ряд инновационных постов ПВО, и очередная партия привезённого оборудования поможет их доукомплектовать", - цитируют в публикации Безрукова.
На сайте напомнили, что Центр беспилотных систем и технологий, который создали "Единая Россия" и фонд "Наша Правда", объединяет более 350 организаций разработчиков и производителей беспилотных систем гражданского и двойного назначения, средств РЭБ и РЭР, анти-БПЛА и ГПВО, а также иных изделий специального назначения для нужд Вооружённых сил РФ.
ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали бойцам СВО технику
16 января, 18:17
 
Надежные людиКурская областьРоссияЕдиная Россия
 
 
