ЕР, фонд "Наша Правда" и ЦБСТ передали технику бойцам СВО

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Единая Россия", фонд "Наша Правда" и Центр беспилотных систем и технологий передали 88 автомобилей и необходимое оборудование бригаде "БАРС-Курск", сообщается на сайте партии.

"Единая Россия", фонд "Наша Правда" и ЦБСТ передали 88 автомобилей и необходимое оборудование бригаде "БАРС-Курск"... Военнослужащим в Курскую область отправят более 130 тепловизионных прицелов "Кречет", "Аркон" и "Рубеж" для автоматического оружия, турель для пулемётных мобильных огневых групп, генераторы, тепловизионные бинокли, средства видеофиксации, планшеты, смартфоны, ретрансляторы и другое оборудование. Всё это позволит бойцам более эффективно противостоять врагу на курском рубеже", - сказано в публикации.

Как отметил глава ЦБСТ Андрей Безруков, обновление технологий идёт непрерывно, уже применяются решения, которые работают на базе искусственного интеллекта. Такие технологии способны в автоматическом режиме, без участия человека, круглосуточно бороться с угрозами.

"Основная задача ЦБСТ в Курской области — настроить эффективную работу по противодействию беспилотной террористической угрозе. За январь нам уже удалось уничтожить больше 400 беспилотников противника, в декабре было сбито около тысячи. Работа здесь не останавливается ни на минуту: нами выставлен ряд инновационных постов ПВО, и очередная партия привезённого оборудования поможет их доукомплектовать", - цитируют в публикации Безрукова.