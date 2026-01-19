Рейтинг@Mail.ru
В столице Гренландии нет паники и напряженности
20:05 19.01.2026
В столице Гренландии нет паники и напряженности
В то время как международная напряженность вокруг Гренландии нарастает, она незаметна в столице острова Нуук, где не наблюдается никакой паники или напряженности
РИА Новости: напряженность вокруг Гренландии незаметна в столице острова Нуук

Город Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 19 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. В то время как международная напряженность вокруг Гренландии нарастает, она незаметна в столице острова Нуук, где не наблюдается никакой паники или напряженности, за исключением присутствия многочисленных журналистов, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
По прибытии в аэропорт Нуук ничего не изменилось по сравнению с январем 2025 года, когда президент США Дональд Трамп впервые заявил о своем желании контролировать остров. Самолет, следовавший из Копенгагена в Нуук, не был заполнен, и только сосед, услышав, как корреспондент РИА Новости разговаривает по-русски по телефону, пошутил: "Итак, вот те знаменитые русские, которых ищет Дональд Трамп".
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
17 января, 03:49
17 января, 03:49
Двадцатипятилетний таксист у выхода из аэропорта, который отказался назвать свое имя, объяснил, что в течение нескольких дней он подвозил многих журналистов к городским отелям. На вопрос, что он думает о ситуации и готовности США взять под свой контроль Гренландию, он с улыбкой отвечает, что ему все равно, политика его не интересует и он слишком далек от нее.
Ничто в городе не указывало на какое-либо военное или полицейское присутствие, жители из-за плохой погоды и холода оказались только в единственном торговом центре столицы.
В этом очень тихом торговом центре слышны только телефонные разговоры французских, швейцарских и британских журналистов, а дети играют со своими родителями в непринужденной обстановке.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ
Трамп попал в историю
Вчера, 08:00
 
В миреГренландияСШАКопенгагенДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
