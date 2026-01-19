В столице Гренландии нет паники и напряженности

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 19 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. В то время как международная напряженность вокруг Гренландии нарастает, она незаметна в столице острова Нуук, где не наблюдается никакой паники или напряженности, за исключением присутствия многочисленных журналистов, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

По прибытии в аэропорт Нуук ничего не изменилось по сравнению с январем 2025 года, когда президент США Дональд Трамп впервые заявил о своем желании контролировать остров. Самолет, следовавший из Копенгагена в Нуук, не был заполнен, и только сосед, услышав, как корреспондент РИА Новости разговаривает по-русски по телефону, пошутил: "Итак, вот те знаменитые русские, которых ищет Дональд Трамп".

Двадцатипятилетний таксист у выхода из аэропорта, который отказался назвать свое имя, объяснил, что в течение нескольких дней он подвозил многих журналистов к городским отелям. На вопрос, что он думает о ситуации и готовности США взять под свой контроль Гренландию , он с улыбкой отвечает, что ему все равно, политика его не интересует и он слишком далек от нее.

Ничто в городе не указывало на какое-либо военное или полицейское присутствие, жители из-за плохой погоды и холода оказались только в единственном торговом центре столицы.

В этом очень тихом торговом центре слышны только телефонные разговоры французских, швейцарских и британских журналистов, а дети играют со своими родителями в непринужденной обстановке.