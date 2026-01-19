МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Жители Гренландии массово скупают снаряжение для выживания, включая походные плиты, сушеные продукты и сублимированные блюда, опасаясь военных действий на острове на фоне притязаний США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на владельцев магазинов в главном городе Гренландии Нууке.
«
"Владельцы магазинов в столице Гренландии Нууке рассказали CNN, что продажи снаряжения для выживания в последнее время значительно выросли на фоне беспокойства местных жителей о военных действиях или других видах нестабильности", - говорится в материале телеканала.
По словам собеседников CNN, гренландцы скупают походные плиты, сушеные продукты с длительным сроком хранения, а также сублимированные блюда.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Трамп попал в историю
Вчера, 08:00