WP: ситуация вокруг Гренландии вызвала крупнейший трансатлантический кризис

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг Гренландии спровоцировала крупнейший трансатлантический кризис за несколько поколений, утверждает американская газета Washington Post.
Как пишет издание, ситуация с датским островом "спровоцировала крупнейший трансатлантический кризис за несколько поколений".
Газета оценивает заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин против европейских стран из-за Гренландии как "развязывание торговой войны", которой европейские лидеры якобы "всячески пытались избежать".
Пошлины, как ранее заявил Трамп, вводятся против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с февраля и будут действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
17 января, 03:49