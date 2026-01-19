Рейтинг@Mail.ru
WSJ рассмотрело микронезийский вариант присоединения Гренландии к США
16:20 19.01.2026
WSJ рассмотрело микронезийский вариант присоединения Гренландии к США
WSJ рассмотрело микронезийский вариант присоединения Гренландии к США
в мире
сша
гренландия
дональд трамп
в мире, сша, гренландия, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дональд Трамп
WSJ рассмотрело микронезийский вариант присоединения Гренландии к США

WSJ: договор о свободной ассоциации США с Гренландией вряд ли сработает

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заключение договора о свободной ассоциации США с Гренландией вряд ли поможет разрешить ситуацию с островом в реальном мире, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывшего посла США в Микронезии Роберта Райли.
В статье рассматриваются отношения США с островными государствами, в частности заключение со странами договоров о свободной ассоциации с Микронезией, Палау и Маршалловыми Островами. По данным издания, американские чиновники рассматривали идею заключения похожего соглашения с Гренландией. Газета подчеркивает со ссылкой на бывших американских чиновников и аналитиков, что основным препятствием для такого соглашения станет то, хотят ли сами гренландцы его заключить с Вашингтоном. Wall Street Journal напоминает, что в рамках соглашений с США островные государства "технически независимы" и получают экономическую помощь Штатов. Взамен Вашингтон "занимается безопасностью".
"В теории, может ли это (договор о свободной ассоциации - ред.) сработать в реальном мире? Нет, не думаю. Я не думаю, что это вообще сработает", - цитирует газета Райли.
Райли подчеркнул, что именно Дания близко сотрудничает с Гренландией, и для США нет смысла вмешиваться в их отношения.
"Почему мы должны вмешиваться? И они (власти Дании - ред.) являются союзниками, я не думаю, в этом есть какой-либо смысл", - добавил Райли.
В статье также анализируются возможные проблемы, связанные с самими договорами островных государств с США. Так эксперт аналитического центра "Институт Лоуи" отмечает, что договор о свободной ассоциации может усилить стратегическое соперничество США и КНР или между "США и Россией". Аналитик назвал это фактором, обостряющим и без того довольно напряженную европейскую обстановку.
Согласно газете, партнерство Гренландии и Вашингтона может привести к разногласиям местных жителей. Издание напоминает. как в прошлом году США депортировали 75 мигрантов в Палау.
Кроме того, газета называет одним из препятствий на пути к убеждению Гренландии присоединиться к соглашению о свободной ассоциации "враждебный подход" президента США Дональда Трампа.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреСШАГренландияДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала