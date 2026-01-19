https://ria.ru/20260119/grenlandiya-2068812241.html
Дания решила не участвовать в форуме в Давосе из-за вопроса Гренландии
Дания решила не участвовать в форуме в Давосе из-за вопроса Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
Дания решила не участвовать в форуме в Давосе из-за вопроса Гренландии
Правительство Дании решило не участвовать в форуме в Давосе на фоне ситуации вокруг Гренландии, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление форума. РИА Новости, 19.01.2026
Дания решила не участвовать в форуме в Давосе из-за вопроса Гренландии
Дания решила не участвовать в форуме в Давосе из-за ситуации вокруг Гренландии