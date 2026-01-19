Рейтинг@Mail.ru
Макрон созвал совещание совета по обороне по ситуации вокруг Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/grenlandiya-2068795595.html
Макрон созвал совещание совета по обороне по ситуации вокруг Гренландии
Макрон созвал совещание совета по обороне по ситуации вокруг Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
Макрон созвал совещание совета по обороне по ситуации вокруг Гренландии
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал в понедельник днем совещание совета по обороне и безопасности по ситуации вокруг Гренландии и ряду других... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:04:00+03:00
2026-01-19T14:04:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg
https://ria.ru/20260115/strany-2068040413.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8cbd982c97a005cbdbb0a61b0ed2acff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, эммануэль макрон, нато
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, НАТО
Макрон созвал совещание совета по обороне по ситуации вокруг Гренландии

BFMTV: Макрон созвал совещание совета по обороне по ситуации вокруг Гренландии

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал в понедельник днем совещание совета по обороне и безопасности по ситуации вокруг Гренландии и ряду других международных вопросов, сообщает телеканал BFMTV.
"Президент республики созвал в понедельник совет по обороне и безопасности… Он пройдет по международным вопросам: Гренландия, Сирия и Иран", - говорится в материале.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Евросоюз, прежде чем применять контрмеры против США, постарается найти дипломатическое решение, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Президент Франции Шарль де Голль, 1965 год - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Французский политик вспомнил о Шарле де Голле, говоря о США и Гренландии
15 января, 13:14
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампЭммануэль МакронНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала