Макрон созвал совещание совета по обороне по ситуации вокруг Гренландии

ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал в понедельник днем совещание совета по обороне и безопасности по ситуации вокруг Гренландии и ряду других международных вопросов, сообщает телеканал BFMTV.
"Президент республики созвал в понедельник совет по обороне и безопасности… Он пройдет по международным вопросам: Гренландия, Сирия и Иран", - говорится в материале.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Евросоюз, прежде чем применять контрмеры против США, постарается найти дипломатическое решение, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на источники.