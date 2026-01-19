https://ria.ru/20260119/grenlandiya-2068672572.html
СМИ опровергли заявление о приоритетном праве Лондона на покупку Гренландии
СМИ опровергли заявление о приоритетном праве Лондона на покупку Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
СМИ опровергли заявление о приоритетном праве Лондона на покупку Гренландии
Британский журнал Spectator опроверг заявление бывшего датского министра по делам Гренландии, занимавшего эту должность с 1982 по 1987 годы, Тома Хёйма о том,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T02:33:00+03:00
2026-01-19T02:33:00+03:00
2026-01-19T02:33:00+03:00
в мире
гренландия
великобритания
дания
дональд трамп
spectator
sunday times
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068250934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca242a25ff98e85be922d0e1fa2b06a0.jpg
https://ria.ru/20260119/ukraina-2068668096.html
https://ria.ru/20260119/grenlandiya-2068666738.html
гренландия
великобритания
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068250934_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_1bd6942193e6466c91f3ec45811f394e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, великобритания, дания, дональд трамп, spectator, sunday times
В мире, Гренландия, Великобритания, Дания, Дональд Трамп, Spectator, Sunday Times
СМИ опровергли заявление о приоритетном праве Лондона на покупку Гренландии
Spectator опроверг заявление о приоритетном праве Лондона на покупку Гренландии
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Британский журнал Spectator
опроверг заявление бывшего датского министра по делам Гренландии, занимавшего эту должность с 1982 по 1987 годы, Тома Хёйма о том, что Великобритания обладает приоритетным правом покупки острова в случае его продажи.
В январе 2025 года газета Sunday Times
со ссылкой на Хёйма написала, что Великобритания
имеет приоритетное право на приобретение Гренландии
в случае ее продажи. По словам Хёйма, в соответствии с условиями соглашения, заключенного более века назад, если бы Дания
продавала остров, ей пришлось бы предоставить Соединенному Королевству право преимущественного выкупа.
"Забавно думать, что Великобритания имеет право претендовать на Гренландию, но это неправда", - говорится в материале издания.
Как уточнил журнал, Великобритания в начале XX века участвовала в переговорах по вопросу продажи Данией нескольких островов Карибского моря
Соединенным Штатам, которые позднее переименовали в Виргинские острова США
. В ответ Штаты в 1916 году официально признали суверенитет королевства над Гренландией.
"Позже некоторые предположили, что участие Великобритании сопровождалось условием: Великобритания будет иметь право преимущественной покупки, если Дания когда-либо продаст Гренландию. Дополняют картину карты конца викторианской и начала эдвардианской эпох, на которых, по-видимому, изображены фрагменты северо-западной Гренландии под британским флагом. Однако документы в национальном архиве показывают, что, хотя Великобритания и выдвинула такое требование в 1920 году, Дания никогда на него не соглашалась", - заключило издание.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп
неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.