СМИ опровергли заявление о приоритетном праве Лондона на покупку Гренландии

"Позже некоторые предположили, что участие Великобритании сопровождалось условием: Великобритания будет иметь право преимущественной покупки, если Дания когда-либо продаст Гренландию. Дополняют картину карты конца викторианской и начала эдвардианской эпох, на которых, по-видимому, изображены фрагменты северо-западной Гренландии под британским флагом. Однако документы в национальном архиве показывают, что, хотя Великобритания и выдвинула такое требование в 1920 году, Дания никогда на него не соглашалась", - заключило издание.