СМИ опровергли заявление о приоритетном праве Лондона на покупку Гренландии
02:33 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/grenlandiya-2068672572.html
СМИ опровергли заявление о приоритетном праве Лондона на покупку Гренландии
2026-01-19T02:33:00+03:00
2026-01-19T02:33:00+03:00
в мире
гренландия
великобритания
дания
дональд трамп
spectator
sunday times
гренландия
великобритания
дания
СМИ опровергли заявление о приоритетном праве Лондона на покупку Гренландии

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Британский журнал Spectator опроверг заявление бывшего датского министра по делам Гренландии, занимавшего эту должность с 1982 по 1987 годы, Тома Хёйма о том, что Великобритания обладает приоритетным правом покупки острова в случае его продажи.
В январе 2025 года газета Sunday Times со ссылкой на Хёйма написала, что Великобритания имеет приоритетное право на приобретение Гренландии в случае ее продажи. По словам Хёйма, в соответствии с условиями соглашения, заключенного более века назад, если бы Дания продавала остров, ей пришлось бы предоставить Соединенному Королевству право преимущественного выкупа.
СМИ: продажа Гренландии обернется катастрофой для Киева
СМИ: продажа Гренландии обернется катастрофой для Киева
01:04
"Забавно думать, что Великобритания имеет право претендовать на Гренландию, но это неправда", - говорится в материале издания.
Как уточнил журнал, Великобритания в начале XX века участвовала в переговорах по вопросу продажи Данией нескольких островов Карибского моря Соединенным Штатам, которые позднее переименовали в Виргинские острова США. В ответ Штаты в 1916 году официально признали суверенитет королевства над Гренландией.
"Позже некоторые предположили, что участие Великобритании сопровождалось условием: Великобритания будет иметь право преимущественной покупки, если Дания когда-либо продаст Гренландию. Дополняют картину карты конца викторианской и начала эдвардианской эпох, на которых, по-видимому, изображены фрагменты северо-западной Гренландии под британским флагом. Однако документы в национальном архиве показывают, что, хотя Великобритания и выдвинула такое требование в 1920 году, Дания никогда на него не соглашалась", - заключило издание.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Глава ЕК обсудила Гренландию с генсеком НАТО и лидерами Европы
Глава ЕК обсудила Гренландию с генсеком НАТО и лидерами Европы
00:45
 
