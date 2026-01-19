Рейтинг@Mail.ru
В Гренландию прибудет большое число датских военных, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/grenlandija-2068804137.html
В Гренландию прибудет большое число датских военных, сообщают СМИ
В Гренландию прибудет большое число датских военных, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.01.2026
В Гренландию прибудет большое число датских военных, сообщают СМИ
Большое число датских военных прибудет в Гренландию вечером 19 января, сообщает датский телеканала TV2 со ссылкой на ВС Дании. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:34:00+03:00
2026-01-19T14:34:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068737503_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_5890d99d99aabe5faf397184e451e4c4.jpg
https://ria.ru/20260119/ssha-2068675477.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068737503_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e74da235b8fdebe029d88e912ff5690e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Удары США по Венесуэле
В Гренландию прибудет большое число датских военных, сообщают СМИ

TV2: большое число датских военных прибудет в Гренландию 19 января

© REUTERS / Mads Claus RasmussenДатские военные в порту Нуука, Гренландия
Датские военные в порту Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen
Датские военные в порту Нуука, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Большое число датских военных прибудет в Гренландию вечером 19 января, сообщает датский телеканала TV2 со ссылкой на ВС Дании.
"Большое число датских строевых солдат, которое описывается как "значительный вклад", как ожидается, прибудет в Кангерлуссуак в Гренландии в понедельник вечером", - говорится в сообщении.
Точное число солдат не указывается.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Эксперт назвал следующую цель США после присоединения Гренландии
03:24
 
В миреГренландияДанияСШАУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала