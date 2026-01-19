https://ria.ru/20260119/grenlandija-2068804137.html
В Гренландию прибудет большое число датских военных, сообщают СМИ
В Гренландию прибудет большое число датских военных, сообщают СМИ
В Гренландию прибудет большое число датских военных, сообщают СМИ
Большое число датских военных прибудет в Гренландию вечером 19 января, сообщает датский телеканала TV2 со ссылкой на ВС Дании. РИА Новости, 19.01.2026
В Гренландию прибудет большое число датских военных, сообщают СМИ
TV2: большое число датских военных прибудет в Гренландию 19 января