Норвегия вернет обратно военных, отправленных в Гренландию

"Норвежские вооружённые силы направили 15 января в Гренландию двух штаб-офицеров. На этой неделе по плану они вернутся домой", - говорится в сообщении.

Точная дата возвращения военных в Норвегию не сообщается. По информации телерадиокомпании, цель их отправки в Гренландию заключалась в участии в работе по определению возможностей для дальнейшего сотрудничества с союзниками "в целях укрепления безопасности в Арктике".