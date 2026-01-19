Норвегия вернет обратно военных, отправленных в Гренландию

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Два норвежских военных, отправленных в Гренландию 15 января, вернутся в течение текущей недели обратно домой, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на заявление ВС страны.
Министр обороны Норвегии Торе Сандвик 15 января сообщил, что страна отправит двух военных в Гренландию.
"Норвежские вооружённые силы направили 15 января в Гренландию двух штаб-офицеров. На этой неделе по плану они вернутся домой", - говорится в сообщении.
Точная дата возвращения военных в Норвегию не сообщается. По информации телерадиокомпании, цель их отправки в Гренландию заключалась в участии в работе по определению возможностей для дальнейшего сотрудничества с союзниками "в целях укрепления безопасности в Арктике".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.