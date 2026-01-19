Рейтинг@Mail.ru
Потерпевшими по делу об инциденте с гранатой в Коми признали 30 человек
15:53 19.01.2026 (обновлено: 16:12 19.01.2026)
Потерпевшими по делу об инциденте с гранатой в Коми признали 30 человек
Более 30 человек признаны потерпевшими по уголовному делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой, применение которой вызвало пожар в центре профподготовки... РИА Новости, 19.01.2026
происшествия, республика коми, следственный комитет россии (ск рф), сыктывкар, россия
Происшествия, Республика Коми, Следственный комитет России (СК РФ), Сыктывкар, Россия
© Фото : Прокуратура Республики Коми/TelegramЭкстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
Экстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Более 30 человек признаны потерпевшими по уголовному делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой, применение которой вызвало пожар в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Как сообщала пресс-служба СУСК, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. В субботу суд отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий, в понедельник заключен под стражу и начальник учебного центра.
«
"К настоящему времени от ожогов и отравления угарным газом скончалась одна из потерпевших. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны более 30 человек", – говорится в сообщении.
Ранее в понедельник минздрав Коми сообщал, что при инциденте в учебном центре МВД пострадали 24 человека, одна из пострадавших скончалась в больнице.
Появились кадры с моментом взрыва в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре
16:00
 
ПроисшествияРеспублика КомиСледственный комитет России (СК РФ)СыктывкарРоссия
 
 
