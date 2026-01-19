ГП признала нежелательной деятельность французской фирмы Vigo Law Firm

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала деятельность французской юридической фирмы Vigo Law Firm, обвинившей россиян в преступлениях на Украине, нежелательной в России, сообщило надзорное ведомство.
В ведомстве добавили, что фирма являлась юридическим представителем зарегистрированной во Франции неправительственной организации Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! ("За Украину, за их и за нашу свободу"), деятельность которой уже объявлена в России нежелательной.
"В интересах своего доверителя юридическая компания подготовила и направила в Международный уголовный суд так называемые обвинительные сообщения о якобы совершаемых Россией преступлениях на Украине. По итогам изучения одного из них международным судебным органом были выданы заведомо незаконные ордера об аресте граждан Российской Федерации", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Кроме того, по данным ведомства, соучредитель фирмы Эммануэль Дау голословно обвиняет РФ в присвоении украинских культурных ценностей, а также выступает за конфискацию в пользу Киева "замороженных" российских активов.
