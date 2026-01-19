Рейтинг@Mail.ru
ГП признала нежелательной деятельность французской фирмы Vigo Law Firm - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/gp-2068837189.html
ГП признала нежелательной деятельность французской фирмы Vigo Law Firm
ГП признала нежелательной деятельность французской фирмы Vigo Law Firm - РИА Новости, 19.01.2026
ГП признала нежелательной деятельность французской фирмы Vigo Law Firm
Генпрокуратура РФ признала деятельность французской юридической фирмы Vigo Law Firm, обвинившей россиян в преступлениях на Украине, нежелательной в России,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:42:00+03:00
2026-01-19T16:42:00+03:00
в мире
россия
украина
франция
генеральная прокуратура рф
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
https://ria.ru/20250421/npo-2012442918.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, франция, генеральная прокуратура рф, международный уголовный суд
В мире, Россия, Украина, Франция, Генеральная прокуратура РФ, Международный уголовный суд
ГП признала нежелательной деятельность французской фирмы Vigo Law Firm

ГП признала нежелательной деятельность юридической фирмы Vigo Law Firm

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала деятельность французской юридической фирмы Vigo Law Firm, обвинившей россиян в преступлениях на Украине, нежелательной в России, сообщило надзорное ведомство.
"Генеральная прокуратура РФ по результатам проверки приняла решение о признании нежелательной деятельности иностранной организации Vigo Law Firm (Франция)", - сказали в ГП.
В ведомстве добавили, что фирма являлась юридическим представителем зарегистрированной во Франции неправительственной организации Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! ("За Украину, за их и за нашу свободу"), деятельность которой уже объявлена в России нежелательной.
"В интересах своего доверителя юридическая компания подготовила и направила в Международный уголовный суд так называемые обвинительные сообщения о якобы совершаемых Россией преступлениях на Украине. По итогам изучения одного из них международным судебным органом были выданы заведомо незаконные ордера об аресте граждан Российской Федерации", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Кроме того, по данным ведомства, соучредитель фирмы Эммануэль Дау голословно обвиняет РФ в присвоении украинских культурных ценностей, а также выступает за конфискацию в пользу Киева "замороженных" российских активов.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В России признали нежелательной НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia*
21 апреля 2025, 08:13
 
В миреРоссияУкраинаФранцияГенеральная прокуратура РФМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала