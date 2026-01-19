https://ria.ru/20260119/gosduma-2068870088.html
Госдума рассмотрит проект об усилении соцгарантий для участников СВО
Госдума рассмотрит проект об усилении соцгарантий для участников СВО - РИА Новости, 19.01.2026
Госдума рассмотрит проект об усилении соцгарантий для участников СВО
Госдума 20 января рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на дополнительное усиление социально-трудовых гарантий для участников СВО, сообщил... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T18:35:00+03:00
2026-01-19T18:35:00+03:00
2026-01-19T18:35:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
спецоперация
ветераны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894805392_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_55ea8e4db696ec98f8b67f96bbb941a2.jpg
https://ria.ru/20260112/gosduma-2067445647.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894805392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a1db47c73c32d485799213050aefd34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, спецоперация, ветераны
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Спецоперация, Ветераны
Госдума рассмотрит проект об усилении соцгарантий для участников СВО
Госдума рассмотрит в I чтении проект об усилении соцгарантий для участников СВО
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госдума 20 января рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на дополнительное усиление социально-трудовых гарантий для участников СВО, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Инициативой предлагается внести изменения в статью 179 Трудового кодекса РФ
.
«
"Совет Государственной думы определил 20 января датой рассмотрения в первом чтении законопроекта, направленного на дополнительное усиление социально-трудовых гарантий для участников специальной военной операции", - сказал Володин
журналистам по итогам заседания Совета ГД
.
Он отметил, что в случае, если работодатель вынужден будет принимать решение о сокращении штата, рабочие места за участниками СВО будут сохраняться в приоритетном порядке. По его словам, это позволит дополнительно защитить социальные права бойцов, обеспечить их занятость.
Володин также напомнил, что поддержка участников СВО и их семей остается ключевым приоритетом в работе Госдумы. Он уточнил, что с 2022 года принято 154 закона в данной области.