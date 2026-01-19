Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит проект об усилении соцгарантий для участников СВО - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/gosduma-2068870088.html
Госдума рассмотрит проект об усилении соцгарантий для участников СВО
Госдума рассмотрит проект об усилении соцгарантий для участников СВО - РИА Новости, 19.01.2026
Госдума рассмотрит проект об усилении соцгарантий для участников СВО
Госдума 20 января рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на дополнительное усиление социально-трудовых гарантий для участников СВО, сообщил... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T18:35:00+03:00
2026-01-19T18:35:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
спецоперация
ветераны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894805392_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_55ea8e4db696ec98f8b67f96bbb941a2.jpg
https://ria.ru/20260112/gosduma-2067445647.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894805392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a1db47c73c32d485799213050aefd34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, спецоперация, ветераны
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Спецоперация, Ветераны
Госдума рассмотрит проект об усилении соцгарантий для участников СВО

Госдума рассмотрит в I чтении проект об усилении соцгарантий для участников СВО

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетеран боевых действий
Ветеран боевых действий - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Ветеран боевых действий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госдума 20 января рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на дополнительное усиление социально-трудовых гарантий для участников СВО, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Инициативой предлагается внести изменения в статью 179 Трудового кодекса РФ.
«
"Совет Государственной думы определил 20 января датой рассмотрения в первом чтении законопроекта, направленного на дополнительное усиление социально-трудовых гарантий для участников специальной военной операции", - сказал Володин журналистам по итогам заседания Совета ГД.
Он отметил, что в случае, если работодатель вынужден будет принимать решение о сокращении штата, рабочие места за участниками СВО будут сохраняться в приоритетном порядке. По его словам, это позволит дополнительно защитить социальные права бойцов, обеспечить их занятость.
Володин также напомнил, что поддержка участников СВО и их семей остается ключевым приоритетом в работе Госдумы. Он уточнил, что с 2022 года принято 154 закона в данной области.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Госдума рассмотрит два законопроекта о поддержке участников СВО и их семей
12 января, 19:17
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФСпецоперацияВетераны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала