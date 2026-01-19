Госдума рассмотрит проект об усилении соцгарантий для участников СВО

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госдума 20 января рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на дополнительное усиление социально-трудовых гарантий для участников СВО, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Инициативой предлагается внести изменения в статью 179 Трудового кодекса РФ

« "Совет Государственной думы определил 20 января датой рассмотрения в первом чтении законопроекта, направленного на дополнительное усиление социально-трудовых гарантий для участников специальной военной операции", - сказал Володин журналистам по итогам заседания Совета ГД

Он отметил, что в случае, если работодатель вынужден будет принимать решение о сокращении штата, рабочие места за участниками СВО будут сохраняться в приоритетном порядке. По его словам, это позволит дополнительно защитить социальные права бойцов, обеспечить их занятость.