В Госдуме предложили ввести самозапреты на донаты в компьютерных играх

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин предложили ввести механизм самозапрета на платежи в компьютерных играх.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, оценить целесообразность реализации данной инициативы и, в случае её поддержки, поручить профильным подразделениям Минцифры России проработать механизм добровольного самозапрета на внутриигровые платежи для физических лиц", - сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что на сегодняшний день специальное регулирование сферы компьютерных игр (в том числе внутриигровых платежей) в российском законодательстве отсутствует.
По мнению парламентариев, без должного контроля микроплатежи могут приводить к развитию зависимости детей и подростков.
Депутаты считают необходимым предусмотреть возможность для пользователя добровольно устанавливать блокировку на осуществление платежей в компьютерных и мобильных играх – по собственной инициативе, на определённый срок или бессрочно. Авторы инициативы отмечают, что реализация такого сервиса могла бы быть организована максимально удобно через портал "Госуслуги".
"Введение механизма самозапрета на внутриигровые платежи позволит защитить подростков и других уязвимых групп граждан от импульсивных затрат в онлайн-играх", - заключается в документе.
