В Госдуме предложили ввести самозапреты на донаты в компьютерных играх

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин предложили ввести механизм самозапрета на платежи в компьютерных играх.

Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, оценить целесообразность реализации данной инициативы и, в случае её поддержки, поручить профильным подразделениям Минцифры России проработать механизм добровольного самозапрета на внутриигровые платежи для физических лиц", - сказано в документе.

Авторы инициативы отмечают, что на сегодняшний день специальное регулирование сферы компьютерных игр (в том числе внутриигровых платежей) в российском законодательстве отсутствует.

По мнению парламентариев, без должного контроля микроплатежи могут приводить к развитию зависимости детей и подростков.

Депутаты считают необходимым предусмотреть возможность для пользователя добровольно устанавливать блокировку на осуществление платежей в компьютерных и мобильных играх – по собственной инициативе, на определённый срок или бессрочно. Авторы инициативы отмечают, что реализация такого сервиса могла бы быть организована максимально удобно через портал "Госуслуги".