В ГД предложили указывать на упаковке продукта долю суточной нормы калорий
04:48 19.01.2026
В ГД предложили указывать на упаковке продукта долю суточной нормы калорий
В ГД предложили указывать на упаковке продукта долю суточной нормы калорий
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил указывать на упаковке продуктов, какую долю суточной нормы калорий содержит порция или 100 граммов продукта. РИА Новости, 19.01.2026
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В ГД предложили указывать на упаковке продукта долю суточной нормы калорий

Чернышов предложил указывать на упаковке продукта долю суточной нормы калорий

Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил указывать на упаковке продуктов, какую долю суточной нормы калорий содержит порция или 100 граммов продукта.
Обращения с соответствующим предложением в адрес главы Минпромторга РФ Антона Алиханова и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой имеются в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым повысить информационную ценность потребительской упаковки. Для решения данной проблемы предлагаю дополнить обязательные требования к маркировке следующим положением: указывать рядом с показателем энергетической ценности процент от усредненной суточной нормы потребления калорий, покрываемый стандартной порцией или 100 граммами продукта", - сказано в письме.
За основу для расчета предлагается величину данной нормы, утвержденные Роспотребнадзором, с возможностью соответствующей сноски на упаковке.
В документе отмечается, что покупатель, изучая этикетку, сталкивается с разрозненными данными: содержание белков, жиров, углеводов, калорийность на 100 грамм, для большинства эти цифры остаются абстрактными, не позволяя объективно оценить реальный вклад продукта в суточный рацион.
Чернышов считает, что подобная обязательная маркировка не позволяет соотнести потребление продукта с научно обоснованными суточными нормами и не выполняет своей главной задачи — давать полезную и понятную информацию для ежедневного и осознанного выбора потребителей, а отсутствие понятного и наглядного ориентира затрудняет осознанный выбор в пользу сбалансированного питания, что является одной из преград в борьбе с алиментарно-зависимыми заболеваниями.
Реализация предлагаемой инициативы, по мнению автора, позволит повысить потребительскую грамотность, предоставив гражданам простой и понятный инструмент для оценки пищевой ценности продукта в контексте своего ежедневного рациона, что, в свою очередь, будет содействовать профилактике заболеваний, упрощая выбор сбалансированных продуктов и способствуя борьбе с ожирением, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
