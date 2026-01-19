В ГД предложили указывать на упаковке продукта долю суточной нормы калорий

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил указывать на упаковке продуктов, какую долю суточной нормы калорий содержит порция или 100 граммов продукта.

Обращения с соответствующим предложением в адрес главы Минпромторга РФ Антона Алиханова и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой имеются в распоряжении РИА Новости.

"Считаю необходимым повысить информационную ценность потребительской упаковки. Для решения данной проблемы предлагаю дополнить обязательные требования к маркировке следующим положением: указывать рядом с показателем энергетической ценности процент от усредненной суточной нормы потребления калорий, покрываемый стандартной порцией или 100 граммами продукта", - сказано в письме.

За основу для расчета предлагается величину данной нормы, утвержденные Роспотребнадзором , с возможностью соответствующей сноски на упаковке.

В документе отмечается, что покупатель, изучая этикетку, сталкивается с разрозненными данными: содержание белков, жиров, углеводов, калорийность на 100 грамм, для большинства эти цифры остаются абстрактными, не позволяя объективно оценить реальный вклад продукта в суточный рацион.

Чернышов считает, что подобная обязательная маркировка не позволяет соотнести потребление продукта с научно обоснованными суточными нормами и не выполняет своей главной задачи — давать полезную и понятную информацию для ежедневного и осознанного выбора потребителей, а отсутствие понятного и наглядного ориентира затрудняет осознанный выбор в пользу сбалансированного питания, что является одной из преград в борьбе с алиментарно-зависимыми заболеваниями.