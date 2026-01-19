Глюкоза подала в суд на лейбл Illuminati

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском на сумму около 341 тысячи рублей к одной из структур Illuminati Media Group, занимающейся звукозаписью и продюсированием музыкантов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.