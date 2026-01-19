Дмитриев заявил о быстрой капитуляции Евросоюза перед США

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о быстрой капитуляции ЕС перед США после новостей о том, что Евросоюз пока не планирует вводить контрмеры против Штатов на фоне ситуации относительно Гренландии.