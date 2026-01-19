Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев заявил о быстрой капитуляции Евросоюза перед США - РИА Новости, 19.01.2026
09:21 19.01.2026
Дмитриев заявил о быстрой капитуляции Евросоюза перед США
Дмитриев заявил о быстрой капитуляции Евросоюза перед США
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о быстрой капитуляции... РИА Новости, 19.01.2026
гренландия
сша
дания
дональд трамп
кирилл дмитриев
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
в мире
гренландия
сша
дания
гренландия, сша, дания, дональд трамп, кирилл дмитриев, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Дмитриев заявил о быстрой капитуляции ЕС перед США в ситуации с Гренландией

Председатель правления Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с Владимиром Путиным. 24 июля 2017
Председатель правления Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с Владимиром Путиным. 24 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о быстрой капитуляции ЕС перед США после новостей о том, что Евросоюз пока не планирует вводить контрмеры против Штатов на фоне ситуации относительно Гренландии.
"Быстрая капитуляция, как предсказывалось", - написал Дмитриев на странице в соцсети X, прикрепив к публикации пост новостной платформы Сlash Report, в котором говорится о заявлении дипломатов ЕС агентству Рейтер о том, что на данный момент Евросоюз не планирует применять контрмеры против США из-за Гренландии.
Гренландия
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
Агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов из Евросоюза передало в субботу, что послов стран ЕС созывают на экстренное совещание в Брюсселе в воскресенье на фоне угроз президента США Дональда Трампа пошлинами из-за Гренландии.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Дмитриев посоветовал европейцам не провоцировать "папочку Трампа"
17 января, 20:02
 
ГренландияСШАДанияДональд ТрампКирилл ДмитриевЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
