Краснов предложил реформу обжалования судебных решений - РИА Новости, 19.01.2026
08:26 19.01.2026
Краснов предложил реформу обжалования судебных решений
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов убежден, что существующая система обжалования судебных решений требует реформирования, изменения должны помочь...
россия
красноярский край
кемерово
игорь краснов
общество
россия
красноярский край
кемерово
россия, красноярский край, кемерово, игорь краснов, общество
Россия, Красноярский край, Кемерово, Игорь Краснов, Общество
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов убежден, что существующая система обжалования судебных решений требует реформирования, изменения должны помочь людям преодолеть логистические препятствия для доступа к правосудию.
"Считаю, что необходимо установить порядок обжалования и пересмотра вступивших в законную силу актов мировых судей президиумами судов субъектов. Это позволит повысить доступность правосудия для граждан путем обеспечения их личного участия при рассмотрении дел в том регионе, где проживают заявители и большинство участников процесса, сократить процессуальные сроки и финансовые издержки, возмещаемые за счет средств федерального бюджета, снизить нагрузку на кассационные суды", - заявил Краснов в интервью "Коммерсанту".
Пискарев оценил работу главы Верховного суда Краснова
Он отметил, что все вступившие в законную силу акты мировых судей в настоящее время могут пересматриваться только в девяти кассационных судах.
"Не секрет, что это создает определенные препятствия для доступа к правосудию тех граждан, которые из-за логистических, финансовых и других трудностей просто не в состоянии приехать в эти суды для участия в процессах. Например, при обжаловании решений мировых судей Красноярского края их пересмотр осуществляется в городе Кемерово, расстояние до которого измеряется тысячами километров", - отметил Краснов.
По его словам, региональные суды субъектов, на которые возложена ответственность за качество правосудия в регионах, "фактически лишены полномочий по контролю за законностью и обоснованностью решений мировых судей".
Соответствующие законопроекты уже подготовлены и в ближайшее время будут внесены на рассмотрение Государственной думы.
Краснов оценил эффективность института присяжных заседателей в России
РоссияКрасноярский крайКемеровоИгорь КрасновОбщество
 
 
