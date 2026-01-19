Краснов предложил реформу обжалования судебных решений

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов убежден, что существующая система обжалования судебных решений требует реформирования, изменения должны помочь людям преодолеть логистические препятствия для доступа к правосудию.

"Считаю, что необходимо установить порядок обжалования и пересмотра вступивших в законную силу актов мировых судей президиумами судов субъектов. Это позволит повысить доступность правосудия для граждан путем обеспечения их личного участия при рассмотрении дел в том регионе, где проживают заявители и большинство участников процесса, сократить процессуальные сроки и финансовые издержки, возмещаемые за счет средств федерального бюджета, снизить нагрузку на кассационные суды", - заявил Краснов в интервью " Коммерсанту ".

Он отметил, что все вступившие в законную силу акты мировых судей в настоящее время могут пересматриваться только в девяти кассационных судах.

"Не секрет, что это создает определенные препятствия для доступа к правосудию тех граждан, которые из-за логистических, финансовых и других трудностей просто не в состоянии приехать в эти суды для участия в процессах. Например, при обжаловании решений мировых судей Красноярского края их пересмотр осуществляется в городе Кемерово , расстояние до которого измеряется тысячами километров", - отметил Краснов.

По его словам, региональные суды субъектов, на которые возложена ответственность за качество правосудия в регионах, "фактически лишены полномочий по контролю за законностью и обоснованностью решений мировых судей".