Гладков поручил ускорить перевод на резервные источники снабжения при ЧС

БЕЛГОРОД, 19 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания в правительстве по результатам проведения учений поручил сократить регламенты по подключению домов к резервным источникам энергоснабжения и подвозу воды в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба правительства региона.

На оперативном заседании шла речь о системе мер по подготовке органов власти, ресурсоснабжающих организаций и населения к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением условий жизнеобеспечения населения.

По поручению главы региона с 9 по 18 января правительством Белгородской области совместно с МЧС России, ресурсоснабжающими организациями и населением во всех муниципалитетах проведено 95 учебно-тренировочных мероприятий, цель которых — повышение готовности к действиям при чрезвычайных ситуациях, связанных с временной потерей электроэнергии, тепло- и водоснабжения и водоотведения с последующим переводом систем жизнеобеспечения на резервные источники энергоснабжения.

"На практике отрабатывалось приведение в готовность мобильных и стационарных пунктов обогрева, где жители смогут получить доврачебную помощь, горячую воду (чай) и зарядить телефон, а также получить необходимую информацию", - говорится в сообщении. Также прошло обучение по запуску и обслуживанию резервных источников энергоснабжения с привлечением специалистов "Россетей".

Как доложил руководитель управления региональной безопасности региона Евгений Воробьев, проведённые в Белгороде внезапные тренировки по подключению резервных источников электроснабжения к многоквартирным домам показали, что в установленное время — три часа — по различным причинам не везде специалисты успели подсоединить дома к электроснабжению. Недоработки также были выявлены при проведении тренировок по подвозу питьевой и технической воды.

"В течение недели проведём повторные учения для того, чтобы посмотреть динамику: были ли рассмотрены ответственными лицами в муниципалитетах, на предприятиях результаты проведённых на прошлой неделе учений, какие организационные выводы сделаны и как они повлияли на качество работ, направленных на ликвидацию последствий от вражеских атак по энергетике региона", - сказал Гладков, слова которого приводятся в сообщении.

Глава региона отметил, что нормативный срок по подключению резервных источников электроснабжения необходимо сократить до двух часов. На предстоящей неделе пройдут новые учения, на которых будет установлен двухчасовой регламент. "Энергетиков достаточно, мы создали дополнительные группы, но они ещё не начали действовать — до сих пор некоторые муниципалитеты находятся в расслабленном состоянии, что непозволительно в текущей обстановке. По подвозу воды то же самое — сократим регламентный срок в два раза", - подчеркнул Гладков.

Также глава региона поручил усилить работу по информированию населения о предпринимаемых мерах по подготовке к чрезвычайным ситуациям, связанных с временной потерей электроэнергии, тепло- и водоснабжения и водоотведения, а также уделить особое внимание обращениям со стороны жителей.