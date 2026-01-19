https://ria.ru/20260119/germaniya-2068901623.html
В Германии сообщили об очистке могилы экс-канцлера от нацистских символов
В Германии сообщили об очистке могилы экс-канцлера от нацистских символов - РИА Новости, 19.01.2026
В Германии сообщили об очистке могилы экс-канцлера от нацистских символов
Надгробие бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Шмидта (1974-1982) и его супруги Локи на кладбище Ольсдорф в Гамбурге уже очищено от нанесенных ранее... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T21:14:00+03:00
2026-01-19T21:14:00+03:00
2026-01-19T21:14:00+03:00
в мире
германия
гельмут шмидт
гамбург (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133566/43/1335664325_0:453:3801:2591_1920x0_80_0_0_d1165afd667fa9062989249e85a2771e.jpg
https://ria.ru/20260102/magazin-2066028772.html
германия
гамбург (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133566/43/1335664325_0:0:3569:2676_1920x0_80_0_0_910a9fa24e23c4df901ea93bf0309f36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, гельмут шмидт, гамбург (город)
В мире, Германия, Гельмут Шмидт, Гамбург (город)
В Германии сообщили об очистке могилы экс-канцлера от нацистских символов
РИА Новости: в Гамбурге очистили могилы Шмидта и его жены от нацистских символов
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости, Светлана Берило. Надгробие бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Шмидта (1974-1982) и его супруги Локи на кладбище Ольсдорф в Гамбурге уже очищено от нанесенных ранее нацистских символов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы сената города Кристофер Хармс.
"Надгробие уже сегодня было очищено, а нанесенные надписи удалены", - отметил Хармс.
Как сообщила в воскресенье газета Bild
со ссылкой на полицию Гамбурга
, неизвестные осквернили могилу бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Шмидта
и его жены Локи. Представитель полиции города заявил изданию, что на надгробной плите были нарисованы четыре свастики. Правоохранители считают, что преступление было политически мотивировано.
Гельмут Шмидт был пятым канцлером ФРГ. Он пребывал в этой должности с 1974 по 1982 год. Шмидт являлся членом Социал-демократической партии Германии.