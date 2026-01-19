Рейтинг@Mail.ru
В Германии сообщили об очистке могилы экс-канцлера от нацистских символов - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/germaniya-2068901623.html
В Германии сообщили об очистке могилы экс-канцлера от нацистских символов
В Германии сообщили об очистке могилы экс-канцлера от нацистских символов - РИА Новости, 19.01.2026
В Германии сообщили об очистке могилы экс-канцлера от нацистских символов
Надгробие бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Шмидта (1974-1982) и его супруги Локи на кладбище Ольсдорф в Гамбурге уже очищено от нанесенных ранее... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T21:14:00+03:00
2026-01-19T21:14:00+03:00
в мире
германия
гельмут шмидт
гамбург (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133566/43/1335664325_0:453:3801:2591_1920x0_80_0_0_d1165afd667fa9062989249e85a2771e.jpg
https://ria.ru/20260102/magazin-2066028772.html
германия
гамбург (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133566/43/1335664325_0:0:3569:2676_1920x0_80_0_0_910a9fa24e23c4df901ea93bf0309f36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, гельмут шмидт, гамбург (город)
В мире, Германия, Гельмут Шмидт, Гамбург (город)
В Германии сообщили об очистке могилы экс-канцлера от нацистских символов

РИА Новости: в Гамбурге очистили могилы Шмидта и его жены от нацистских символов

© AP Photo / Axel HeimkenГельмут Шмидт
Гельмут Шмидт - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Axel Heimken
Гельмут Шмидт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости, Светлана Берило. Надгробие бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Шмидта (1974-1982) и его супруги Локи на кладбище Ольсдорф в Гамбурге уже очищено от нанесенных ранее нацистских символов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы сената города Кристофер Хармс.
"Надгробие уже сегодня было очищено, а нанесенные надписи удалены", - отметил Хармс.
Как сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на полицию Гамбурга, неизвестные осквернили могилу бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Шмидта и его жены Локи. Представитель полиции города заявил изданию, что на надгробной плите были нарисованы четыре свастики. Правоохранители считают, что преступление было политически мотивировано.
Гельмут Шмидт был пятым канцлером ФРГ. Он пребывал в этой должности с 1974 по 1982 год. Шмидт являлся членом Социал-демократической партии Германии.
Розовый шеврон с украинской символикой - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Украинский военторг выставил на продажу розовую нацистскую символику
2 января, 09:31
 
В миреГерманияГельмут ШмидтГамбург (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала