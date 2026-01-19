В Германии сообщили об очистке могилы экс-канцлера от нацистских символов

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости, Светлана Берило. Надгробие бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Шмидта (1974-1982) и его супруги Локи на кладбище Ольсдорф в Гамбурге уже очищено от нанесенных ранее нацистских символов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы сената города Кристофер Хармс.

"Надгробие уже сегодня было очищено, а нанесенные надписи удалены", - отметил Хармс.

Как сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на полицию Гамбурга , неизвестные осквернили могилу бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Шмидта и его жены Локи. Представитель полиции города заявил изданию, что на надгробной плите были нарисованы четыре свастики. Правоохранители считают, что преступление было политически мотивировано.