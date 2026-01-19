ФРГ заявила о решимости ЕС ответить Трампу контрмерами

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против Германии и других стран ЕС являются "неприемлемыми", в ответ могут последовать эффективные контрмеры, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Угрозы введения пошлин со стороны президента США неприемлемы. Своими требованиями он обостряет торговый конфликт", - сказал он журналистам в ходе брифинга кабмина.

Корнелиус выразил мнение, что ни одна из сторон не заинтересована в ослаблении экономической мощи и в том, чтобы ещё больше нагружать "и без того напряжённые" государственные бюджеты и экономические потенциалы.

"Я уже говорил, что угрозы введения пошлин не способствуют решению проблем и всегда несут в себе риск эскалации. Эскалация в сфере таможенных пошлин, как правило, происходит за счёт населения — по какую бы сторону она ни была", - подчеркнул он.

При этом Корнелиус заверил, что страны ЕС полны решимости ответить "эффективными контрмерами", включая ответные пошлины.