ФРГ заявила о решимости ЕС ответить Трампу контрмерами
ФРГ заявила о решимости ЕС ответить Трампу контрмерами - РИА Новости, 19.01.2026
ФРГ заявила о решимости ЕС ответить Трампу контрмерами
Угрозы президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против Германии и других стран ЕС являются "неприемлемыми", в ответ могут последовать эффективные... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T17:45:00+03:00
2026-01-19T17:45:00+03:00
2026-01-19T17:49:00+03:00
ФРГ заявила о решимости ЕС ответить Трампу контрмерами
Корнелиус назвал неприемлемыми угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против Германии и других стран ЕС являются "неприемлемыми", в ответ могут последовать эффективные контрмеры, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
"Угрозы введения пошлин со стороны президента США
неприемлемы. Своими требованиями он обостряет торговый конфликт", - сказал он журналистам в ходе брифинга кабмина.
Корнелиус выразил мнение, что ни одна из сторон не заинтересована в ослаблении экономической мощи и в том, чтобы ещё больше нагружать "и без того напряжённые" государственные бюджеты и экономические потенциалы.
"Я уже говорил, что угрозы введения пошлин не способствуют решению проблем и всегда несут в себе риск эскалации. Эскалация в сфере таможенных пошлин, как правило, происходит за счёт населения — по какую бы сторону она ни была", - подчеркнул он.
При этом Корнелиус заверил, что страны ЕС
полны решимости ответить "эффективными контрмерами", включая ответные пошлины.
Президент США Дональд Трамп
в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании
, Норвегии
, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании
, Нидерландов
и Финляндии
. По его словам, пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии
Соединенными Штатами.