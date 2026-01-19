Рейтинг@Mail.ru
ФРГ заявила о решимости ЕС ответить Трампу контрмерами
17:45 19.01.2026 (обновлено: 17:49 19.01.2026)
ФРГ заявила о решимости ЕС ответить Трампу контрмерами
ФРГ заявила о решимости ЕС ответить Трампу контрмерами - РИА Новости, 19.01.2026
ФРГ заявила о решимости ЕС ответить Трампу контрмерами
в мире
сша
германия
дания
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире, сша, германия, дания, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Германия, Дания, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
ФРГ заявила о решимости ЕС ответить Трампу контрмерами

Корнелиус назвал неприемлемыми угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против Германии и других стран ЕС являются "неприемлемыми", в ответ могут последовать эффективные контрмеры, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
"Угрозы введения пошлин со стороны президента США неприемлемы. Своими требованиями он обостряет торговый конфликт", - сказал он журналистам в ходе брифинга кабмина.
Немецкие военнослужащие во время прибытия в Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Минобороны Германии прокомментировало вывод военных из Гренландии
Вчера, 15:30
Корнелиус выразил мнение, что ни одна из сторон не заинтересована в ослаблении экономической мощи и в том, чтобы ещё больше нагружать "и без того напряжённые" государственные бюджеты и экономические потенциалы.
"Я уже говорил, что угрозы введения пошлин не способствуют решению проблем и всегда несут в себе риск эскалации. Эскалация в сфере таможенных пошлин, как правило, происходит за счёт населения — по какую бы сторону она ни была", - подчеркнул он.
При этом Корнелиус заверил, что страны ЕС полны решимости ответить "эффективными контрмерами", включая ответные пошлины.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. По его словам, пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Попросите Путина". В ЕС сделали заявление о торговой войне с США
Вчера, 15:34
 
