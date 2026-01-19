https://ria.ru/20260119/germaniya-2068820294.html
Минобороны Германии прокомментировало вывод военных из Гренландии
Минобороны Германии прокомментировало вывод военных из Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
Минобороны Германии прокомментировало вывод военных из Гренландии
Завершение миссии с участием 13 военнослужащих бундесвера в Гренландии была завершена планомерно, а не "поспешно", как ранее сообщали СМИ, заявил официальный... РИА Новости, 19.01.2026
Минобороны ФРГ: вывод бундесвера из Гренландии прошел планомерно, а не поспешно
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Завершение миссии с участием 13 военнослужащих бундесвера в Гренландии была завершена планомерно, а не "поспешно", как ранее сообщали СМИ, заявил официальный представитель ведомства ФРГ Митко Мюллер.
Ранее таблоид Bild
сообщал со ссылкой на собственную информацию, что военнослужащие бундесвера (вооруженных сил ФРГ
) в воскресенье утром получили внезапный приказ из Берлина
покинуть Гренландию
.
"В освещении в прессе я встречал такие слова, как "тайно" или "поспешно". Разведывательная миссия была завершена по плану в выходные дни. И команда также по плану вернулась обратно", - сказал Мюллер журналистам в ходе брифинга кабмина ФРГ.
По его словам, миссия продлилась даже на день дольше, чем планировалось изначально. В то же время он отметил, что из-за погодных условия не удалось посетить одну из намеченных изначально точек.
Группа из 13 военнослужащих бундесвера в четверг вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Своих военных отправили на остров также ряд других европейских стран.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США
. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.