Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Германии прокомментировало вывод военных из Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/germaniya-2068820294.html
Минобороны Германии прокомментировало вывод военных из Гренландии
Минобороны Германии прокомментировало вывод военных из Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
Минобороны Германии прокомментировало вывод военных из Гренландии
Завершение миссии с участием 13 военнослужащих бундесвера в Гренландии была завершена планомерно, а не "поспешно", как ранее сообщали СМИ, заявил официальный... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:30:00+03:00
2026-01-19T15:30:00+03:00
в мире
гренландия
германия
берлин (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068641839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa0f52f5f1c2b0a41b518a8dd5ce56d8.jpg
https://ria.ru/20260119/grenlandija-2068804137.html
https://ria.ru/20260119/wsj-2068695183.html
гренландия
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068641839_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b1fcad1bec5d46496ac51452e72f5d2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, германия, берлин (город), дональд трамп
В мире, Гренландия, Германия, Берлин (город), Дональд Трамп
Минобороны Германии прокомментировало вывод военных из Гренландии

Минобороны ФРГ: вывод бундесвера из Гренландии прошел планомерно, а не поспешно

© REUTERS / Marko DjuricaНемецкие военнослужащие во время прибытия в Нуук, Гренландияв
Немецкие военнослужащие во время прибытия в Нуук, Гренландияв - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Немецкие военнослужащие во время прибытия в Нуук, Гренландияв. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Завершение миссии с участием 13 военнослужащих бундесвера в Гренландии была завершена планомерно, а не "поспешно", как ранее сообщали СМИ, заявил официальный представитель ведомства ФРГ Митко Мюллер.
Ранее таблоид Bild сообщал со ссылкой на собственную информацию, что военнослужащие бундесвера (вооруженных сил ФРГ) в воскресенье утром получили внезапный приказ из Берлина покинуть Гренландию.
Датские военные в порту Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Гренландию прибудет большое число датских военных, сообщают СМИ
14:34
"В освещении в прессе я встречал такие слова, как "тайно" или "поспешно". Разведывательная миссия была завершена по плану в выходные дни. И команда также по плану вернулась обратно", - сказал Мюллер журналистам в ходе брифинга кабмина ФРГ.
По его словам, миссия продлилась даже на день дольше, чем планировалось изначально. В то же время он отметил, что из-за погодных условия не удалось посетить одну из намеченных изначально точек.
Группа из 13 военнослужащих бундесвера в четверг вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Своих военных отправили на остров также ряд других европейских стран.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Европа может пойти на крайние меры из-за Гренландии, пишет WSJ
09:13
 
В миреГренландияГерманияБерлин (город)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала