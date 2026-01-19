Минобороны Германии прокомментировало вывод военных из Гренландии

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Завершение миссии с участием 13 военнослужащих бундесвера в Гренландии была завершена планомерно, а не "поспешно", как ранее сообщали СМИ, заявил официальный представитель ведомства ФРГ Митко Мюллер.

Ранее таблоид Bild сообщал со ссылкой на собственную информацию, что военнослужащие бундесвера (вооруженных сил ФРГ ) в воскресенье утром получили внезапный приказ из Берлина покинуть Гренландию

"В освещении в прессе я встречал такие слова, как "тайно" или "поспешно". Разведывательная миссия была завершена по плану в выходные дни. И команда также по плану вернулась обратно", - сказал Мюллер журналистам в ходе брифинга кабмина ФРГ.

По его словам, миссия продлилась даже на день дольше, чем планировалось изначально. В то же время он отметил, что из-за погодных условия не удалось посетить одну из намеченных изначально точек.

Группа из 13 военнослужащих бундесвера в четверг вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Своих военных отправили на остров также ряд других европейских стран.