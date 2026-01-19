Рейтинг@Mail.ru
"Огромная проблема": в Германии пожаловались на разрыв связей с Россией - РИА Новости, 19.01.2026
02:36 19.01.2026
"Огромная проблема": в Германии пожаловались на разрыв связей с Россией
"Огромная проблема": в Германии пожаловались на разрыв связей с Россией

Экс-министр Бродкорб: ЕС не может помешать США из-за разрыва связей с Россией

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Разрыв связей с Россией в энергетической сфере заставляет Европу исполнять любую волю США по отношению к Гренландии из-за страха прекращения поставок энергоносителей, заявил экс-министр финансов земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб в интервью телеканалу Welt.
Отвечая на вопрос ведущего в студии, экс-министр отметил, что сильная зависимость в энергетике заставляет Брюссель быть куда сговорчивее в вопросе Гренландии, опасаясь потерять поставки энергоносителей.
"Несколько лет назад мы полностью разорвали связь с Россией, утверждая, что не хотим быть зависимы от энергетики, а теперь мы, наоборот, зависимы от США. Теоретически Трамп мог бы прекратить поставки, а так как наши хранилища пусты, то это огромная проблема", — заявил он.
По словам Бродкорба, Европа из-за своей политики попала в ситуацию, когда отношения с Россией оказались разорваны и ЕС остался без союзников, которых теперь придется заново искать.
"Нам нельзя одновременно вступать в конфликт с Китаем, Россией и США. Европе и Германии нужны партнеры по сотрудничеству в мире по вопросам безопасности, по экономическим вопросам, когда речь идет о таких вопросах, как ресурсы или энергетика", — предупредил политик.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Кремле заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
