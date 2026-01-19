Рейтинг@Mail.ru
В Германии левые призвали сказать "прощай, НАТО" из-за политики Трампа
22:16 19.01.2026
В Германии левые призвали сказать "прощай, НАТО" из-за политики Трампа
В Германии левые призвали сказать "прощай, НАТО" из-за политики Трампа
2026-01-19T22:16:00+03:00
2026-01-19T22:16:00+03:00
В Германии левые призвали сказать "прощай, НАТО" из-за политики Трампа

Берлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Берлин. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Германия должна прекратить участие в проходящих учениях НАТО Steadfast Dart-26 и начать работу над системой коллективной безопасности без НАТО и без США на фоне политики американского президента Дональда Трампа, заявил исполнительный директор Левой партии Германии Янис Элинг.
По его мнению, если Германия и Европа сейчас не отреагируют и не окажут сопротивление Трампу, то американский президент почувствует себя еще более уверенно.
"Первым шагом Германия, как и другие страны ЕС, должна прекратить участие в только что начавшихся учениях НАТО Steadfast Dart-26. После угроз Трампа стало ясно, что речь идет уже не о тренировках с союзником, а о взаимодействии с противником. Европа должна начать активную работу над системой коллективной безопасности - без НАТО и без США. Мы говорим: "Прощай, НАТО (фраза прозвучала на английском: Goodbye NATO - ред.), здравствуй, Европа", - сказал представитель Левых в своем заявлении прессе. Трансляцию общения вел немецкий телеканал Phoenix.
"Если Трамп реализует свои угрозы и действительно введет штрафные пошлины, ответ должен быть таким, который действительно причинит боль. Трамп понимает только один язык - давление и деньги. Германия и другие европейские государства не должны больше предоставлять США военные базы бесплатно", - добавил он.
По мнению политика, базы в Германии по-прежнему крайне важны для США. "Мы считаем угрозы Трампа блефом. Именно с базы Рамштайн координируются все американские операции в Европе, Африке и на Ближнем Востоке - с использованием дронов и персонала. Кроме того, штаб командования вооруженных сил США в Африке расположен в Штутгарте. И здесь Германии действительно есть что выставить США к оплате", - отметил Элинг.
Он пояснил, что в этой связи Левые требуют ввести арендную плату за жилье, здания и за пользование земельными участками. "Речь идет о сотнях тысяч квадратных метров, и в сумме это дает значительные суммы", - заключил политик.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
