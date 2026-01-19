В Германии левые призвали сказать "прощай, НАТО" из-за политики Трампа

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Германия должна прекратить участие в проходящих учениях НАТО Steadfast Dart-26 и начать работу над системой коллективной безопасности без НАТО и без США на фоне политики американского президента Дональда Трампа, заявил исполнительный директор Левой партии Германии Янис Элинг.

По его мнению, если Германия Европа сейчас не отреагируют и не окажут сопротивление Трампу , то американский президент почувствует себя еще более уверенно.

"Первым шагом Германия, как и другие страны ЕС , должна прекратить участие в только что начавшихся учениях НАТО Steadfast Dart-26. После угроз Трампа стало ясно, что речь идет уже не о тренировках с союзником, а о взаимодействии с противником. Европа должна начать активную работу над системой коллективной безопасности - без НАТО и без США . Мы говорим: "Прощай, НАТО (фраза прозвучала на английском: Goodbye NATO - ред.), здравствуй, Европа", - сказал представитель Левых в своем заявлении прессе. Трансляцию общения вел немецкий телеканал Phoenix.

"Если Трамп реализует свои угрозы и действительно введет штрафные пошлины, ответ должен быть таким, который действительно причинит боль. Трамп понимает только один язык - давление и деньги. Германия и другие европейские государства не должны больше предоставлять США военные базы бесплатно", - добавил он.

По мнению политика, базы в Германии по-прежнему крайне важны для США. "Мы считаем угрозы Трампа блефом. Именно с базы Рамштайн координируются все американские операции в Европе, Африке и на Ближнем Востоке - с использованием дронов и персонала. Кроме того, штаб командования вооруженных сил США в Африке расположен в Штутгарте . И здесь Германии действительно есть что выставить США к оплате", - отметил Элинг.

Он пояснил, что в этой связи Левые требуют ввести арендную плату за жилье, здания и за пользование земельными участками. "Речь идет о сотнях тысяч квадратных метров, и в сумме это дает значительные суммы", - заключил политик.