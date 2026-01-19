В Германии назвали американские пошлины голом в собственные ворота

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Немецкий Кильский институт мировой экономики назвал американские пошлины "голом в собственные ворота", так как они практически полностью лягут бременем на американскую экономику.

"Пошлины - это гол в собственные ворота. Утверждение, что бремя пошлин ляжет на иностранные государства, - это миф. Данные свидетельствуют об обратном: американцы в итоге будут расплачиваться за них", - заявил эксперт Кильского института Юлиан Хинц.

Отмечается, что пошлины действуют как потребительский налог для импортируемых товаров, одновременно снижая разнообразие и объёмы доступных товаров.

Группа исследователей проанализировала свыше 25 миллионов записей о поставках, общая стоимость которых составила почти 4 миллиарда долларов. Согласно результатам, в 2025 году пошлинные сборы возросли в США примерно на 200 миллиардов долларов. Зарубежные экспортёры покрыли лишь около 4% сборов, остальные 96% были переложены на плечи американских покупателей. Объём торговли сократился, однако экспортные цены остались на прежнем уровне.

Согласно результатам исследования, в долгосрочной перспективе компании в США столкнутся с сокращением маржинальности, а потребители - с ростом цен. Страны-экспортёры, ориентированные на американский рынок, столкнутся с сокращением продаж и необходимостью искать новые экспортные рынки. "Пошлины в долгосрочной перспективе наносят ущерб всем", - резюмировал Хинц.

Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании Финляндии . Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.