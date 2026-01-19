Рейтинг@Mail.ru
16:35 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/germanija-2068835992.html
В Германии назвали американские пошлины голом в собственные ворота
Немецкий Кильский институт мировой экономики назвал американские пошлины "голом в собственные ворота", так как они практически полностью лягут бременем на... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:35:00+03:00
2026-01-19T16:35:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
сша
гренландия
дания
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вашингтон
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вашингтон. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Немецкий Кильский институт мировой экономики назвал американские пошлины "голом в собственные ворота", так как они практически полностью лягут бременем на американскую экономику.
"Пошлины - это гол в собственные ворота. Утверждение, что бремя пошлин ляжет на иностранные государства, - это миф. Данные свидетельствуют об обратном: американцы в итоге будут расплачиваться за них", - заявил эксперт Кильского института Юлиан Хинц.
СМИ: ФРГ может повысить аренду военных баз для США из-за пошлин
СМИ: ФРГ может повысить аренду военных баз для США из-за пошлин
Вчера, 03:37
Отмечается, что пошлины действуют как потребительский налог для импортируемых товаров, одновременно снижая разнообразие и объёмы доступных товаров.
Группа исследователей проанализировала свыше 25 миллионов записей о поставках, общая стоимость которых составила почти 4 миллиарда долларов. Согласно результатам, в 2025 году пошлинные сборы возросли в США примерно на 200 миллиардов долларов. Зарубежные экспортёры покрыли лишь около 4% сборов, остальные 96% были переложены на плечи американских покупателей. Объём торговли сократился, однако экспортные цены остались на прежнем уровне.
Согласно результатам исследования, в долгосрочной перспективе компании в США столкнутся с сокращением маржинальности, а потребители - с ростом цен. Страны-экспортёры, ориентированные на американский рынок, столкнутся с сокращением продаж и необходимостью искать новые экспортные рынки. "Пошлины в долгосрочной перспективе наносят ущерб всем", - резюмировал Хинц.
ЕС обдумывает введение пошлин против США, пишет FT
ЕС обдумывает введение пошлин против США, пишет FT
18 января, 22:09
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В Гренландию прибудет большое число датских военных, сообщают СМИ
В Гренландию прибудет большое число датских военных, сообщают СМИ
Вчера, 14:34
 
В миреСШАГренландияДанияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
