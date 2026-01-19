Рейтинг@Mail.ru
Вице-канцлер ФРГ заявил о подготовке ответа на угрозы США пошлинами - РИА Новости, 19.01.2026
12:28 19.01.2026
Вице-канцлер ФРГ заявил о подготовке ответа на угрозы США пошлинами
Вице-канцлер ФРГ заявил о подготовке ответа на угрозы США пошлинами
Вице-канцлер ФРГ, министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что Европа даст решительный ответ и уже готовит контрмеры на случай, если США продолжат угрожать... РИА Новости, 19.01.2026
Вице-канцлер ФРГ заявил о подготовке ответа на угрозы США пошлинами

Клингбайль: ЕС готовит ответ на угрозы США пошлинами из-за Гренландии

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ, министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что Европа даст решительный ответ и уже готовит контрмеры на случай, если США продолжат угрожать пошлинами.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Евросоюз, прежде чем применять контрмеры против США, постарается найти дипломатическое решение, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Германии угрозу Трампа пошлинами назвали признаком слабости Европы
17 января, 22:09
"Германия и Франция едины во мнении: мы не позволим себя шантажировать. Европа даст решительный и четкий ответ, и мы уже сейчас совместно с европейскими партнёрами разрабатываем решительные контрмеры. Мы готовим их на тот случай, если президент Трамп проложит угрожать пошлинами", - заявил Клингбайль во время совместной пресс-конференции с французским министром экономики и финансов Роланом Лекюром. Трансляция велась в YouTube-канале министерства финансов ФРГ.
По словам Клингбайля, контрмеры затрагивают три аспекта. Во-первых, предыдущее соглашение о пошлинах с США, которое должно было быть утверждено Европарламентом на этой неделе, пока приостановлено. Во-вторых, есть европейские пошлины на импорт из США, приостановленные до 6 февраля, но они могут вступить в действие, заявил он.
"В-третьих, я хотел бы подчеркнуть, что в законодательстве закреплён европейский инструментарий, позволяющий нам реагировать на чувствительные меры. Нам следует оценить возможность применения этих мер уже сейчас", - добавил немецкий министр.
Ларс Клингбайль - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Европейцы не позволят Трампу шантажировать себя, заявил вице-канцлер ФРГ
Вчера, 16:18
При этом Клингбайль подчеркнул, что не стремится к эскалации, так как она лишь усугубит проблемы людей и экономики по обе стороны Атлантики.
"Поэтому мы всегда готовы искать решения. Мы протягиваем руку, но не готовы позволить себя шантажировать. Мы продолжим диалог с США", - сказал он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ: в ЕС считают, что политический развод с США из-за Гренландии неизбежен
07:01
 
В миреСШАГерманияГренландияДональд ТрампЕвропарламент
 
 
Заголовок открываемого материала