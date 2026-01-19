Вице-канцлер ФРГ заявил о подготовке ответа на угрозы США пошлинами

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ, министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что Европа даст решительный ответ и уже готовит контрмеры на случай, если США продолжат угрожать пошлинами.

Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании Финляндии . Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Евросоюз, прежде чем применять контрмеры против США, постарается найти дипломатическое решение, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Германия и Франция едины во мнении: мы не позволим себя шантажировать. Европа даст решительный и четкий ответ, и мы уже сейчас совместно с европейскими партнёрами разрабатываем решительные контрмеры. Мы готовим их на тот случай, если президент Трамп проложит угрожать пошлинами", - заявил Клингбайль во время совместной пресс-конференции с французским министром экономики и финансов Роланом Лекюром. Трансляция велась в YouTube-канале министерства финансов ФРГ.

По словам Клингбайля, контрмеры затрагивают три аспекта. Во-первых, предыдущее соглашение о пошлинах с США, которое должно было быть утверждено Европарламентом на этой неделе, пока приостановлено. Во-вторых, есть европейские пошлины на импорт из США, приостановленные до 6 февраля, но они могут вступить в действие, заявил он.

"В-третьих, я хотел бы подчеркнуть, что в законодательстве закреплён европейский инструментарий, позволяющий нам реагировать на чувствительные меры. Нам следует оценить возможность применения этих мер уже сейчас", - добавил немецкий министр.

При этом Клингбайль подчеркнул, что не стремится к эскалации, так как она лишь усугубит проблемы людей и экономики по обе стороны Атлантики.

"Поэтому мы всегда готовы искать решения. Мы протягиваем руку, но не готовы позволить себя шантажировать. Мы продолжим диалог с США", - сказал он.