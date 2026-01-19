https://ria.ru/20260119/gehi-2068885173.html
Защитник сборной Англии Гехи перешел в "Манчестер Сити"
Защитник Марк Гехи перешел из "Кристал Пэлас" в "Манчестер Сити", сообщается на сайте футбольного клуба из Манчестера. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
