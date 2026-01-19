Рейтинг@Mail.ru
Защитник сборной Англии Гехи перешел в "Манчестер Сити"
Футбол
 
19:00 19.01.2026
Защитник сборной Англии Гехи перешел в "Манчестер Сити"
Защитник сборной Англии Гехи перешел в "Манчестер Сити" - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Защитник сборной Англии Гехи перешел в "Манчестер Сити"
Защитник Марк Гехи перешел из "Кристал Пэлас" в "Манчестер Сити", сообщается на сайте футбольного клуба из Манчестера. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
англия
манчестер
Новости
спорт, англия, манчестер, манчестер сити, кристал пэлас, флориана, английская премьер-лига (апл)
Защитник сборной Англии Гехи перешел в "Манчестер Сити"

Марк Гехи перешел из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити»

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Защитник Марк Гехи перешел из "Кристал Пэлас" в "Манчестер Сити", сообщается на сайте футбольного клуба из Манчестера.
Соглашение с 25-летним англичанином рассчитано до лета 2031 года.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сумма трансфера составила 30 миллионов евро, еще 3,5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Годовая зарплата игрока с учетом бонусов составит до 18 млн евро.
Гехи является воспитанником лондонского "Челси", с 2021 года он представлял "Кристал Пэлас" и выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии. Также на правах аренды он выступал за "Суонси". В составе сборной Англии защитник провел 26 матчей, забил один мяч, а также дошел до финала чемпионата Европы.
Футбол Спорт Англия Манчестер Манчестер Сити Кристал Пэлас Флориана АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
