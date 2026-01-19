Рейтинг@Mail.ru
16:52 19.01.2026
В ГД попросили Бастрыкина взять на контроль дело об избиении в Воронеже
происшествия
россия
воронеж
происшествия, россия, воронеж
Происшествия, Россия, Воронеж
В ГД попросили Бастрыкина взять на контроль дело об избиении в Воронеже

Гусев попросил Бастрыкина взять на контроль дело об избиении мужчины в Воронеже

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") направил обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль дело об избиении мужчины подростками в Воронеже, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении отмечается, что 8 января в Воронеже группа подростков вызвала такси и после прибытия на место отказалась оплачивать проезд, они предложили водителю подняться за деньгами в квартиру, где его жестоко избили. В документе отмечается, что все произошедшее снималось на телефон, пострадавший несколько раз терял сознание. Кроме того, один из несовершеннолетних нападавших также угнал машину, на которой водитель такси довез компанию до дома. После избиения подростки выгнали полураздетого водителя на улицу.
Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы, после чего в отношении подростков было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ и части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ.
"Учитывая вышеизложенные факты, поднятый общественный резонанс, а также сведения, что в отношении фигурантов настоящего уголовного дела правоохранительными органами и проводится проверка на причастность к совершению других преступлений, прошу вас, уважаемый Александр Иванович, взять данное уголовное дело под личный контроль", - сказано в обращении.
Как рассказал РИА Новости Гусев, когда подростки чувствуют безнаказанность, они переходят все границы.
"Это уже не хулиганство, а жестокое насилие, которое угрожает жизни людей. Такие преступления должны получать жесткую и неотвратимую правовую оценку", - заключил он.
