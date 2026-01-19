Филиппины объявили об открытии крупного газового месторождения, пишут СМИ

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил об открытии крупного месторождения природного газа, что поможет укрепить энергобезопасность страны, сообщает Информационное агентство Филиппин (Philippine News Agency).
"В понедельник президент Фердинанд Маркос-младший объявил об открытии крупного месторождения природного газа в районе месторождения Малампая Ист 1 (Malampaya East 1), первого за более чем десятилетие... Как ожидается, месторождение значительно увеличит энергоснабжение страны и укрепит долгосрочную энергетическую безопасность", - говорится в сообщении.
Запасы месторождения оцениваются примерно в 2,78 миллиарда кубометров природного газа.
"Помимо природного газа, в месторождении обнаружен также газовый конденсат.., ценное топливо, которое может помочь правительству в стабилизации энергоснабжения страны", - написал в соцсетях Фердинанд Маркос-младший. Он также добавил, что бурение в данном районе не будет иметь никаких последствий для экологии.
В сентябре заместитель главы Минпромторга Алексей Груздев сообщил, что Россия рассматривает возможности для налаживания поставок энергоресурсов на Филиппины, включая сжиженный природный газ и сжиженные углеводородные газы. Замминистра также подчеркнул, что российские компании проявляют интерес к предоставлению инжиниринговых услуг для проектирования объектов гидроэнергетики, строительству инфраструктуры для использования возобновляемых источников энергии, а также к поставкам оборудования для реализации перспективных энергетических проектов в Филиппинах.
Вулкан на Филиппинах выбросил фонтан лавы высотой в 100 метров
13 января, 13:14