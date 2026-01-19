https://ria.ru/20260119/garavani-2068894360.html
Валентино Гаравани похоронят в пятницу в Риме
Валентино Гаравани похоронят в пятницу в Риме - РИА Новости, 19.01.2026
Валентино Гаравани похоронят в пятницу в Риме
Похороны итальянского модельера Валентино Гаравани, основателя модного дома Valentino, состоятся в Риме в пятницу, сообщил его фонд. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T20:12:00+03:00
2026-01-19T20:12:00+03:00
2026-01-19T20:51:00+03:00
валентино гаравани
рим
в мире
ломбардия
италия
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068898886_0:1323:2048:2475_1920x0_80_0_0_65f7254dae3591b09203e451d8d4533b.jpg
рим
ломбардия
италия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068898886_0:1131:2048:2667_1920x0_80_0_0_aee7edeef6ee6ee492a8dac7c8bc1f95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентино гаравани, рим, в мире, ломбардия, италия, франция
Валентино Гаравани, Рим, В мире, Ломбардия, Италия, Франция
Валентино Гаравани похоронят в пятницу в Риме
Похороны модельера Валентино Гаравани пройдут в пятницу в Риме
РИМ, 19 янв - РИА Новости.
Похороны итальянского модельера Валентино Гаравани, основателя модного дома Valentino, состоятся в Риме в пятницу, сообщил
его фонд.
Дизайнер, чья карьера продолжалась почти полвека, скончался в возрасте 93 лет в своей римской резиденции в окружении близких. Прощание со стилистом пройдет в среду и четверг в бутике и культурном центре Valentino на римской площади Пьяцца-ди-Спанья (Испанской).
«
"Похороны пройдут в пятницу 23 января в 11 часов (13 мск) в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики", - говорится в сообщении фонда, который Валентино создал со своим партнером Джанкарло Джамметти.
Гаравани
родился в 1932 году городке Вогера в северной области Ломбардия
. Моде он обучался во Франции
, работая и стажируясь в Париже
, после чего вернулся в Италию
и в 1960 году вместе с Джамметти основал собственный дом моды в Риме
. В последующее десятилетие Valentino стал одним из самых узнаваемых брендов высокой моды, а фирменный красный цвет Валентино" превратился в символ элегантности и утонченного итальянского стиля.
На протяжении десятилетий Гаравани одевал мировых знаменитостей, членов королевских семей и первых леди разных стран. Его вклад в развитие модной индустрии был отмечен многочисленными наградами, а созданный им дом Valentino занял прочное место среди ведущих мировых модных домов. В сентябре 2007 года Валентино объявил, что оставит мир моды после последнего показа.