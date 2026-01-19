Рейтинг@Mail.ru
Валентино Гаравани похоронят в пятницу в Риме
20:12 19.01.2026 (обновлено: 20:51 19.01.2026)
Валентино Гаравани похоронят в пятницу в Риме
Валентино Гаравани похоронят в пятницу в Риме
Похороны итальянского модельера Валентино Гаравани, основателя модного дома Valentino, состоятся в Риме в пятницу, сообщил его фонд. РИА Новости, 19.01.2026
Валентино Гаравани похоронят в пятницу в Риме

РИМ, 19 янв - РИА Новости. Похороны итальянского модельера Валентино Гаравани, основателя модного дома Valentino, состоятся в Риме в пятницу, сообщил его фонд.
Дизайнер, чья карьера продолжалась почти полвека, скончался в возрасте 93 лет в своей римской резиденции в окружении близких. Прощание со стилистом пройдет в среду и четверг в бутике и культурном центре Valentino на римской площади Пьяцца-ди-Спанья (Испанской).
"Похороны пройдут в пятницу 23 января в 11 часов (13 мск) в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики", - говорится в сообщении фонда, который Валентино создал со своим партнером Джанкарло Джамметти.
Гаравани родился в 1932 году городке Вогера в северной области Ломбардия. Моде он обучался во Франции, работая и стажируясь в Париже, после чего вернулся в Италию и в 1960 году вместе с Джамметти основал собственный дом моды в Риме. В последующее десятилетие Valentino стал одним из самых узнаваемых брендов высокой моды, а фирменный красный цвет Валентино" превратился в символ элегантности и утонченного итальянского стиля.
На протяжении десятилетий Гаравани одевал мировых знаменитостей, членов королевских семей и первых леди разных стран. Его вклад в развитие модной индустрии был отмечен многочисленными наградами, а созданный им дом Valentino занял прочное место среди ведущих мировых модных домов. В сентябре 2007 года Валентино объявил, что оставит мир моды после последнего показа.
 
