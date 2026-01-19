https://ria.ru/20260119/garavani-2068892043.html
Умер итальянский модельер Валентино Гаравани
Умер итальянский модельер Валентино Гаравани
Умер итальянский модельер Валентино Гаравани
Основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани, умер в возрасте 93 лет, сообщил новостной телеканал Skytg24. РИА Новости, 19.01.2026
италия
Умер итальянский модельер Валентино Гаравани
Итальянский модельер Валентино Гаравани умер в возрасте 93 лет
РИМ, 19 янв — РИА Новости.
Основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани, умер в возрасте 93 лет, сообщил новостной телеканал Skytg24
.
Дизайнер, чья карьера продолжалась почти полвека, умер в римской резиденции в окружении близких. Прощание со стилистом состоится в среду и четверг в бутике и культурном центре Valentino на римской площади Пьяцца-ди-Спанья. Похороны пройдут в пятницу в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики.
Гаравани
родился в 1932 году в городке Вогера в северной области Ломбардия
. Моде он обучался во Франции
, работая и стажируясь в Париже
, после чего вернулся в Италию
и в 1960 году в партнерстве с Джанкарло Джамметти основал собственный дом моды в Риме
. В последующее десятилетие Valentino стал одним из самых узнаваемых брендов высокой моды, а фирменный красный цвет превратился в символ элегантности и утонченного итальянского стиля.
На протяжении десятилетий Гаравани одевал мировых знаменитостей, членов королевских семей и первых леди разных стран. Его вклад в развитие модной индустрии был отмечен многочисленными наградами, а созданный им Valentino занял прочное место среди ведущих во всем мире. В сентябре 2007 года Валентино объявил, что оставит мир моды после последнего показа.