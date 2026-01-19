Умер итальянский модельер Валентино Гаравани

Дизайнер, чья карьера продолжалась почти полвека, умер в римской резиденции в окружении близких. Прощание со стилистом состоится в среду и четверг в бутике и культурном центре Valentino на римской площади Пьяцца-ди-Спанья. Похороны пройдут в пятницу в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики.

На протяжении десятилетий Гаравани одевал мировых знаменитостей, членов королевских семей и первых леди разных стран. Его вклад в развитие модной индустрии был отмечен многочисленными наградами, а созданный им Valentino занял прочное место среди ведущих во всем мире. В сентябре 2007 года Валентино объявил, что оставит мир моды после последнего показа.