ФСБ показала деньги, которые шведский шпион хранил в сборнике сканвордов

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ФСБ показала купюры на три тысячи евро, изъятые при обыске у агента шведской разведки Михаила Взводнова, которые тот хранил в сборнике сканвордов.

На кадрах оперативной видеосъемки, обнародованных ФСБ, показан ход обыска дома у Взводнова. Демонстрируются изъятые у шпиона банковские карты и сим-карты. Также показано, как оперативник листает страницы сборника сканвордов и находит там бумажный пакет с купюрами.