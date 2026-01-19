https://ria.ru/20260119/fsb-2068728385.html
ФСБ показала деньги, которые шведский шпион хранил в сборнике сканвордов
ФСБ показала купюры на три тысячи евро, изъятые при обыске у агента шведской разведки Михаила Взводнова, которые тот хранил в сборнике сканвордов. РИА Новости, 19.01.2026
Сборник сканвордов, в котором шведский шпион хранил три тысячи евро
финляндия, швеция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
