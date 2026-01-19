Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала деньги, которые шведский шпион хранил в сборнике сканвордов - РИА Новости, 19.01.2026
11:15 19.01.2026
ФСБ показала деньги, которые шведский шпион хранил в сборнике сканвордов
ФСБ показала деньги, которые шведский шпион хранил в сборнике сканвордов
2026
финляндия, швеция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Финляндия, Швеция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ показала деньги, которые шведский шпион хранил в сборнике сканвордов

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ФСБ показала купюры на три тысячи евро, изъятые при обыске у агента шведской разведки Михаила Взводнова, которые тот хранил в сборнике сканвордов.
Как сообщили РИА Новости в ФСБ, имеющий вид на жительство в Финляндии Взводнов сотрудничал со спецслужбами Швеции, которые стремились получить данные об используемых на СВО вооружении и технике, и осужден за государственную измену на 13 лет.
На кадрах оперативной видеосъемки, обнародованных ФСБ, показан ход обыска дома у Взводнова. Демонстрируются изъятые у шпиона банковские карты и сим-карты. Также показано, как оперативник листает страницы сборника сканвордов и находит там бумажный пакет с купюрами.
"Три тысячи евро", - сказал оперативник, пересчитав деньги.
ФСБ выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию
