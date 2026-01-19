Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ФРГ может повысить аренду военных баз для США из-за пошлин - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 19.01.2026 (обновлено: 09:36 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/frg-2068676049.html
СМИ: ФРГ может повысить аренду военных баз для США из-за пошлин
СМИ: ФРГ может повысить аренду военных баз для США из-за пошлин - РИА Новости, 19.01.2026
СМИ: ФРГ может повысить аренду военных баз для США из-за пошлин
Германия может значительно повысить для Соединенных Штатов арендную плату за эксплуатацию военных баз на своей территории в качестве ответа на возможное... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T03:37:00+03:00
2026-01-19T09:36:00+03:00
германия
гренландия
сша
в мире
дональд трамп
севим дагделен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068698876_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7aad595010e1cae38304d54848db19f5.jpg
https://ria.ru/20260118/britaniya-2068659992.html
https://ria.ru/20260118/ssha-2068656478.html
https://ria.ru/20260118/es-2068657919.html
германия
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068698876_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_5038b05e924dabf0dbae9e61c8723c5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, гренландия, сша, в мире, дональд трамп, севим дагделен
Германия, Гренландия, США, В мире, Дональд Трамп, Севим Дагделен
СМИ: ФРГ может повысить аренду военных баз для США из-за пошлин

Times: ФРГ может значительно повысить аренду военных баз для США из-за пошлин

© Getty Images / Thomas LohnesБаза ВВС США в Рамштайн-Мизенбахе, Германия
База ВВС США в Рамштайн-Мизенбахе, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Getty Images / Thomas Lohnes
База ВВС США в Рамштайн-Мизенбахе, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Германия может значительно повысить для Соединенных Штатов арендную плату за эксплуатацию военных баз на своей территории в качестве ответа на возможное введение президентом США Дональдом Трампом пошлин из-за Гренландии, пишет газета Times со ссылкой на источники.
"Он (Источник. — Прим. Ред.) заявил, что Германия может значительно повысить арендную плату, которую она взимает за использование этих баз", — говорится в материале.
Дональд Трамп и Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Стармер в переговорах с Трампом назвал введение пошлин неверным шагом
Вчера, 22:40
По данным издания, речь идет об американских базах в Рамштайне и Штутгарте.
Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен 18 января призвала вывести американских военных и вывезти ядерное оружие США из ФРГ, а также остановить запланированное размещение американских ракет на территории Германии.

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
ЕС обдумывает введение пошлин против США, пишет FT
Вчера, 21:51
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Флаг Евросоюза в отражении дверей - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
ЕС обдумывает введение пошлин против США, пишет FT
Вчера, 22:09
 
ГерманияГренландияСШАВ миреДональд ТрампСевим Дагделен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала