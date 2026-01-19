СМИ: ФРГ может повысить аренду военных баз для США из-за пошлин

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Германия может значительно повысить для Соединенных Штатов арендную плату за эксплуатацию военных баз на своей территории в качестве ответа на возможное введение президентом США Дональдом Трампом пошлин из-за Гренландии, пишет газета Times со ссылкой на источники.
"Он (Источник. — Прим. Ред.) заявил, что Германия может значительно повысить арендную плату, которую она взимает за использование этих баз", — говорится в материале.
По данным издания, речь идет об американских базах в Рамштайне и Штутгарте.
Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен 18 января призвала вывести американских военных и вывезти ядерное оружие США из ФРГ, а также остановить запланированное размещение американских ракет на территории Германии.
Ситуация вокруг Гренландии
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.