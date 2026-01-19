Франция отклонит приглашение присоединиться к Совету мира, сообщает Reuters

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Франция намерена отклонить приглашение присоединиться к "Совету мира" по Газе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к французскому президенту Эммануэлю Макрону.
Как пишет агентство со ссылкой на источник, эта инициатива поднимает серьезные вопросы о роли ООН, которая "не может быть подвергнута сомнению".
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.