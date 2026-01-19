Рейтинг@Mail.ru
Франция отклонит приглашение присоединиться к Совету мира, сообщает Reuters - РИА Новости, 19.01.2026
19:43 19.01.2026
Франция отклонит приглашение присоединиться к Совету мира, сообщает Reuters
Франция отклонит приглашение присоединиться к Совету мира, сообщает Reuters
Франция отклонит приглашение присоединиться к Совету мира, сообщает Reuters

Reuters: Франция отклонит приглашение США присоединиться к Совету мира по Газе

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Франция намерена отклонить приглашение присоединиться к "Совету мира" по Газе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к французскому президенту Эммануэлю Макрону.
"Франция намерена отклонить приглашение присоединиться к "Совету мира" (президента США Дональда - ред.) Трампа на данном этапе", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Лукашенко оценил предложение Трампа по Совету мира
Вчера, 16:06
Как пишет агентство со ссылкой на источник, эта инициатива поднимает серьезные вопросы о роли ООН, которая "не может быть подвергнута сомнению".
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Путин получил приглашение войти в Совет мира по Газе
Вчера, 12:35
 
