ФБР сэкономило полтора миллиарда долларов на строительстве штаб-квартиры

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Федерально бюро расследований сэкономило 1,5 миллиарда долларов, отменив проекты строительства нового здания штаб-квартиры, а также сократив счета на телефонную связь, заявил директор ФБР США Кэш Патель.
В своем сообщении в соцсети X глава ведомства указал, что ФБР закрыло лишние подразделения, перевела 1500 работников из Вашингтона на работу в "полевых условиях", а также отменила проект строительства нового здания штаб-квартиры.
"Мы сэкономили 316 миллионов долларов средств налогоплательщиков... и сэкономили более 1,2 миллиардов долларов за счет... лимитов по контрактам. И еще много чего предстоит", - говорится в публикации Пателя в соцсети X.
Директор ФБР добавил, что ведомство также консолидировало свои договоры аренды по всей стране и сократило расходы на телефонную связь на 30 миллионов в год. По словам Пателя, сэкономленные средства будут направлены на оперативную деятельность ведомства.
В декабре директор бюро Каш Патель сообщал, что ФБР переезжает из здания в центре Вашингтона, отказываясь от штаб-квартиры, чей архитектурный стиль критиковал президент США Дональд Трамп. По словам Пателя, на строительство новой штаб-квартиры планировали потратить почти 5 миллиардов долларов, а открыть ее собирались только в 2035 году. Глава ФБР подчеркнул, что от этого плана отказались и сэкономили средства, выбрав для переезда здание Рональда Рейгана вблизи Белого дома.