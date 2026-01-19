Вице-канцлер ФРГ заявил о готовности ЕС к контрмерам против санкций США

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Если США будут "наказывать" страны ЕС пошлинами за поддержку территориальной целостности и государственного суверенитета Гренландии, то это станет той границей, после перехода которой Вашингтону следует ожидать европейских контрмер, заявил вице-канцлер ФРГ, министр финансов Ларс Клингбайль.
"Я выступаю за свободную торговлю между США и Европой. Я за то, чтобы у нас вообще не было этих пошлин. Именно за это я и выступаю. Но если в ответ на то, что мы поддерживаем Гренландию и Данию, где речь идёт о территориальной целостности и государственном суверенитете, нас за это наказывают, то для меня здесь проходит граница, после которой мы должны быть готовы (к контрмерам, ред.)", - сказал он перед заседанием в Брюсселе стран еврогруппы.
Он отметил, что в этом случае необходимо будет подготовить и проверить "все возможные варианты", которые на текущий момент обсуждаются в рамках ЕС, страны содружества "не позволят себя шантажировать".
"До первого февраля мы увидим, как американская сторона будет действовать в этом вопросе, и потому сегодня ещё не время говорить: так или иначе. Но у нас есть широкий набор инструментов, и мы должны быть готовы их применять", - подчеркнул Клингбайль.
Он также сообщил, что обсудил с министром финансов Франции Роланом Лескюром немецко-французские инициативы по укреплению европейского суверенитета, к примеру в сфере платёжных систем, включая цифровые платёжные системы.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. По его словам, пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.