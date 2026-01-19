Вице-канцлер ФРГ заявил о готовности ЕС к контрмерам против санкций США

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Если США будут "наказывать" страны ЕС пошлинами за поддержку территориальной целостности и государственного суверенитета Гренландии, то это станет той границей, после перехода которой Вашингтону следует ожидать европейских контрмер, заявил вице-канцлер ФРГ, министр финансов Ларс Клингбайль.

"До первого февраля мы увидим, как американская сторона будет действовать в этом вопросе, и потому сегодня ещё не время говорить: так или иначе. Но у нас есть широкий набор инструментов, и мы должны быть готовы их применять", - подчеркнул Клингбайль.