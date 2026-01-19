Вице-премьер Италии назвал реакцию ЕС на ситуацию с Гренландией разобщенной

РИМ, 19 янв – РИА Новости. Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал разобщенной и нескоординированной реакцию Евросоюза на ситуацию с притязанием США на Гренландию.
"Кажется, существуют две Европы: одна, управляемая Парижем и Берлином, и другая, в которой представлены самые разумные, самые осмотрительные и самые открытые к диалогу европейские страны, такие как Италия, которая, к счастью, не посылает солдат туда-сюда каждые пятнадцать минут", - заявил он в понедельник в эфире радио Rtl 102.5.
Сальвини также указал на "манию" президента Франции Эммануэля Макрона, "стремящегося везде быть в центре внимания, несмотря на проблемы внутри страны".
"Прежде чем отправлять солдат в Гренландию или куда-либо еще в мире, Парижу и Берлину следует об этом подумать", - заявил политик.
При этом Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Впоследствии она увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.