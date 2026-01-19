Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Италии назвал реакцию ЕС на ситуацию с Гренландией разобщенной - РИА Новости, 19.01.2026
14:11 19.01.2026
Вице-премьер Италии назвал реакцию ЕС на ситуацию с Гренландией разобщенной
Вице-премьер Италии назвал реакцию ЕС на ситуацию с Гренландией разобщенной
в мире, гренландия, италия, сша, маттео сальвини, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Гренландия, Италия, США, Маттео Сальвини, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Вице-премьер Италии назвал реакцию ЕС на ситуацию с Гренландией разобщенной

Сальвини назвал реакцию ЕС на притязания США на Гренландию неорганизованной

© РИА Новости / Алессандро Рота | Перейти в медиабанкМаттео Сальвини
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в медиабанк
Маттео Сальвини . Архивное фото
РИМ, 19 янв – РИА Новости. Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал разобщенной и нескоординированной реакцию Евросоюза на ситуацию с притязанием США на Гренландию.
Сальвини характеризовал реакцию ЕС, как неорганизованную и нескоординированную, акцентировав внимание на отсутствии единоначалия в принятии решений.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Песков согласен с тем, что Трамп, решив вопрос Гренландии, войдет в историю
12:33
"Кажется, существуют две Европы: одна, управляемая Парижем и Берлином, и другая, в которой представлены самые разумные, самые осмотрительные и самые открытые к диалогу европейские страны, такие как Италия, которая, к счастью, не посылает солдат туда-сюда каждые пятнадцать минут", - заявил он в понедельник в эфире радио Rtl 102.5.
Сальвини также указал на "манию" президента Франции Эммануэля Макрона, "стремящегося везде быть в центре внимания, несмотря на проблемы внутри страны".
"Прежде чем отправлять солдат в Гренландию или куда-либо еще в мире, Парижу и Берлину следует об этом подумать", - заявил политик.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
При этом Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Впоследствии она увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Европе нечем ответить на пошлины Трампа из-за Гренландии, считает эксперт
11:49
 
В миреГренландияИталияСШАМаттео СальвиниЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
