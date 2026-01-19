Рейтинг@Mail.ru
СМИ: лидеры ЕС избавляются от материалов по Украине перед форумом в Давосе - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/evrosoyuz-2068715479.html
СМИ: лидеры ЕС избавляются от материалов по Украине перед форумом в Давосе
СМИ: лидеры ЕС избавляются от материалов по Украине перед форумом в Давосе - РИА Новости, 19.01.2026
СМИ: лидеры ЕС избавляются от материалов по Украине перед форумом в Давосе
Лидеры ЕС, которые планируют встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, на полях форума в Давосе, избавляются от материалов, посвященных... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T10:38:00+03:00
2026-01-19T10:38:00+03:00
в мире
украина
давос
гренландия
дональд трамп
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260119/rossiya-2068696227.html
https://ria.ru/20260116/es-2068240104.html
украина
давос
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, давос, гренландия, дональд трамп, евросоюз, politico
В мире, Украина, Давос, Гренландия, Дональд Трамп, Евросоюз, Politico
СМИ: лидеры ЕС избавляются от материалов по Украине перед форумом в Давосе

FT: лидеры ЕС рвут материалы по Украине перед встречей с Трампом в Давосе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Лидеры ЕС, которые планируют встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, на полях форума в Давосе, избавляются от материалов, посвященных урегулированию на Украине, чтобы сосредоточиться на ситуации вокруг Гренландии, тем самым задвигая тему Украины на второй план, сообщает газета Financial Times.
"Лидеры ЕС и их делегации, которые собираются встретить Трампа и американских чиновников... в Давосе, разрывают аналитические материалы по Украине и заменяют их на... "кнуты и пряники" - то, как Брюссель отреагирует в случае введения пошлин, а вместе с этим и предложения снизить напряженность , - говорится в сообщении издания.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
На Западе сделали внезапное заявление о России и Гренландии
09:19
Газета уточняет, что советники по нацбезопасности западных стран должны были обсудить в понедельник в Давосе тему Украины, теперь же встреча будет посвящена Гренландии.
Издание Politico также указывает на то, что вопрос урегулирования на Украине ушел на второй план из-за ситуации вокруг острова.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
ЕС боится злить Трампа в ситуации с Гренландией из-за Украины, пишут СМИ
16 января, 09:40
 
В миреУкраинаДавосГренландияДональд ТрампЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала