СМИ: лидеры ЕС избавляются от материалов по Украине перед форумом в Давосе

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Лидеры ЕС, которые планируют встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, на полях форума в Давосе, избавляются от материалов, посвященных урегулированию на Украине, чтобы сосредоточиться на ситуации вокруг Гренландии, тем самым задвигая тему Украины на второй план, сообщает газета Financial Times.
"Лидеры ЕС и их делегации, которые собираются встретить Трампа и американских чиновников... в Давосе, разрывают аналитические материалы по Украине и заменяют их на... "кнуты и пряники" - то, как Брюссель отреагирует в случае введения пошлин, а вместе с этим и предложения снизить напряженность , - говорится в сообщении издания.
Газета уточняет, что советники по нацбезопасности западных стран должны были обсудить в понедельник в Давосе тему Украины, теперь же встреча будет посвящена Гренландии.
Издание Politico также указывает на то, что вопрос урегулирования на Украине ушел на второй план из-за ситуации вокруг острова.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.