Стубб заявил об инструментах ЕС, которые позволят снять угрозы пошлин США - РИА Новости, 19.01.2026
21:55 19.01.2026
Стубб заявил об инструментах ЕС, которые позволят снять угрозы пошлин США
Евросоюз обладает инструментами, которые позволят снять угрозы США о пошлинах из-за ситуации с Гренландией, заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 19.01.2026
в мире
сша
гренландия
финляндия
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
евросоюз
в мире, сша, гренландия, финляндия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, евросоюз
В мире, США, Гренландия, Финляндия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Евросоюз
Стубб: у ЕС есть инструменты, которые позволят снять угрозы американских пошлин

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Евросоюз обладает инструментами, которые позволят снять угрозы США о пошлинах из-за ситуации с Гренландией, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"У Евросоюза есть множество инструментов, которые могут привести к тому, что угрозы США пошлинами будут сняты", - сказал Стубб на пресс-конференции. Трансляцию вели финские СМИ.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
США введут пошлины против стран Северной Европы из-за Гренландии
