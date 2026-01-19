Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев задался вопросом, скучает ли Евросоюз по "Северным потокам" - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/evrosojuz-2068850620.html
Дмитриев задался вопросом, скучает ли Евросоюз по "Северным потокам"
Дмитриев задался вопросом, скучает ли Евросоюз по "Северным потокам" - РИА Новости, 19.01.2026
Дмитриев задался вопросом, скучает ли Евросоюз по "Северным потокам"
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне сообщений об... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T17:28:00+03:00
2026-01-19T17:28:00+03:00
россия
сша
кирилл дмитриев
дмитрий песков
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
politico
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg
https://ria.ru/20260115/germaniya-2068185693.html
https://ria.ru/20251124/polsha-2057128354.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e058c017f0fcf44cefb0116434c05ed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, politico, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, США, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Politico, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Дмитриев задался вопросом, скучает ли Евросоюз по "Северным потокам"

Дмитриев спросил, скучает ли ЕС по "Северным потокам" на фоне поставок газа США

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне сообщений об увеличении доли импорта газа в ЕС из США задался вопросом о том, скучает ли блок по "Северным потокам".
"Хм, так отказ от российского газа сделал ЕС "стратегически уязвимым"? Кто в ЕС несет ответственность за такую самостоятельно созданную стратегическую уязвимость? Не стесняйтесь публиковать ниже цитаты Урсулы (фон дер Ляйен - ред.) и ее талантливой команды о российском газе. Теперь вы скучаете по "Северному потоку", не так ли?" - написал Дмитриев в соцсети X.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В ФРГ признали, что "Северные потоки" играли важную роль в энергоснабжении
15 января, 22:05
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию газеты Politico. Согласно ее данным, Евросоюз готовится к концу десятилетия получать почти половину своего газа из США, что создает серьезную стратегическую уязвимость для блока, поскольку отношения с Вашингтоном достигли исторического минимума.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Экс-глава МИД Польши допустил реконструкцию "Северного потока"
24 ноября 2025, 13:23
 
РоссияСШАКирилл ДмитриевДмитрий ПесковЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийPoliticoСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала