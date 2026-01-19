Дмитриев задался вопросом, скучает ли Евросоюз по "Северным потокам"

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне сообщений об увеличении доли импорта газа в ЕС из США задался вопросом о том, скучает ли блок по "Северным потокам".
"Хм, так отказ от российского газа сделал ЕС "стратегически уязвимым"? Кто в ЕС несет ответственность за такую самостоятельно созданную стратегическую уязвимость? Не стесняйтесь публиковать ниже цитаты Урсулы (фон дер Ляйен - ред.) и ее талантливой команды о российском газе. Теперь вы скучаете по "Северному потоку", не так ли?" - написал Дмитриев в соцсети X.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
