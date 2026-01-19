Рейтинг@Mail.ru
ЕП перенесет голосование по докладу об отношениях ЕС и США - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/evroparlament-2068887051.html
ЕП перенесет голосование по докладу об отношениях ЕС и США
ЕП перенесет голосование по докладу об отношениях ЕС и США - РИА Новости, 19.01.2026
ЕП перенесет голосование по докладу об отношениях ЕС и США
Европарламент перенесет голосование по докладу об отношениях Евросоюза и США из-за последних событий вокруг Гренландии, сообщила на пресс-конференции перед... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T19:17:00+03:00
2026-01-19T19:17:00+03:00
в мире
сша
гренландия
страсбург
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg
https://ria.ru/20260114/es-2067915166.html
сша
гренландия
страсбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8d99d1689a153af39266f1de6bb18d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, страсбург, европарламент, евросоюз
В мире, США, Гренландия, Страсбург, Европарламент, Евросоюз
ЕП перенесет голосование по докладу об отношениях ЕС и США

ЕП перенесет голосование по докладу об отношениях с США из-за Гренландии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Европарламент перенесет голосование по докладу об отношениях Евросоюза и США из-за последних событий вокруг Гренландии, сообщила на пресс-конференции перед началом в Страсбурге очередной пленарной сессии представитель ЕП Дельфин Колар.
«
"Отношения с США стоят в повестке пленарной сессии. Доклад об отношениях, голосование по которому первоначально планировалось провести в среду, скорее всего, будет перенесен на более позднюю дату, чтобы обеспечить возможность адаптации текста к новому развитию событий", - сказала она.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС определить меры поддержки Гренландии
14 января, 20:15
 
В миреСШАГренландияСтрасбургЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала