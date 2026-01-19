https://ria.ru/20260119/evroparlament-2068887051.html
ЕП перенесет голосование по докладу об отношениях ЕС и США
ЕП перенесет голосование по докладу об отношениях ЕС и США - РИА Новости, 19.01.2026
ЕП перенесет голосование по докладу об отношениях ЕС и США
Европарламент перенесет голосование по докладу об отношениях Евросоюза и США из-за последних событий вокруг Гренландии, сообщила на пресс-конференции перед... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19
2026-01-19T19:17:00+03:00
2026-01-19T19:17:00+03:00
в мире
сша
гренландия
страсбург
европарламент
евросоюз
сша
гренландия
страсбург
в мире, сша, гренландия, страсбург, европарламент, евросоюз
ЕП перенесет голосование по докладу об отношениях ЕС и США
ЕП перенесет голосование по докладу об отношениях с США из-за Гренландии