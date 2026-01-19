Европа намерена добиваться деэскалации, заявила глава МИД Австрии

ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Европа намерена добиваться деэскалации и делать ставку на диалог в ситуации вокруг Гренландии, при этом оставаясь готовой решительно отстаивать свои интересы, заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.
Министр сообщила, что в понедельник у нее состоялся хороший разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам Кайей Каллас и коллегами - министрами иностранных дел ЕС.
"Мы поддерживаем Данию и Гренландию, в том числе в рамках согласованного диалога высокого уровня с США. Непонятно, почему именно сейчас, когда европейские страны продемонстрировали готовность взять на себя большую ответственность за безопасность в Арктике, были выдвинуты угрозы введения пошлин. Европа всегда заинтересована в конструктивных решениях и будет и далее делать ставку на деэскалацию и диалог", - написала Майнль-Райзингер в своём акаунте в соцсети Х.
В то же время, по ее словам, в ЕС готовы решительно отстаивать свои интересы.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.