Рейтинг@Mail.ru
Европа намерена добиваться деэскалации, заявила глава МИД Австрии - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/evropa-2068900744.html
Европа намерена добиваться деэскалации, заявила глава МИД Австрии
Европа намерена добиваться деэскалации, заявила глава МИД Австрии - РИА Новости, 19.01.2026
Европа намерена добиваться деэскалации, заявила глава МИД Австрии
Европа намерена добиваться деэскалации и делать ставку на диалог в ситуации вокруг Гренландии, при этом оставаясь готовой решительно отстаивать свои интересы,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T21:02:00+03:00
2026-01-19T21:02:00+03:00
в мире
гренландия
европа
дания
кайя каллас
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005446954_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_61415f9b7840a4e289583d6508a33069.jpg
https://ria.ru/20260119/grenlandija-2068804137.html
https://ria.ru/20260117/premer-2068557793.html
гренландия
европа
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005446954_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01ab061e75d3e9b46d9d3098661bf806.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, европа, дания, кайя каллас, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Гренландия, Европа, Дания, Кайя Каллас, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Европа намерена добиваться деэскалации, заявила глава МИД Австрии

Майнль-Райзингер: ЕС намерен добиваться деэскалации вокруг Гренландии

© AP Photo / Heinz-Peter BaderБеата Майнль-Райзингер
Беата Майнль-Райзингер - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Беата Майнль-Райзингер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Европа намерена добиваться деэскалации и делать ставку на диалог в ситуации вокруг Гренландии, при этом оставаясь готовой решительно отстаивать свои интересы, заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.
Министр сообщила, что в понедельник у нее состоялся хороший разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам Кайей Каллас и коллегами - министрами иностранных дел ЕС.
Датские военные в порту Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Гренландию прибудет большое число датских военных, сообщают СМИ
Вчера, 14:34
"Мы поддерживаем Данию и Гренландию, в том числе в рамках согласованного диалога высокого уровня с США. Непонятно, почему именно сейчас, когда европейские страны продемонстрировали готовность взять на себя большую ответственность за безопасность в Арктике, были выдвинуты угрозы введения пошлин. Европа всегда заинтересована в конструктивных решениях и будет и далее делать ставку на деэскалацию и диалог", - написала Майнль-Райзингер в своём акаунте в соцсети Х.
В то же время, по ее словам, в ЕС готовы решительно отстаивать свои интересы.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Йонас Гар Стёре - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Премьер Норвегии прокомментировал введение пошлин США из-за Гренландии
17 января, 23:39
 
В миреГренландияЕвропаДанияКайя КалласЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала