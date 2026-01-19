Рейтинг@Mail.ru
18:46 19.01.2026
ЕС должен показать США готовность к любым мерам, заявил французский министр
ЕС должен показать США готовность к любым мерам, заявил французский министр
в мире
сша
гренландия
франция
дональд трамп
еврогруппа
еврокомиссия
евросоюз
в мире, сша, гренландия, франция, дональд трамп, еврогруппа, еврокомиссия, евросоюз
ЕС должен показать США готовность к любым мерам, заявил французский министр

БРЮССЕЛЬ, 19 янв е РИА Новости. Европа должна продемонстрировать США, что она будет готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства перед лицом угрозы пошлинами со стороны Вашингтона из-за Гренландии, заявил в понедельник глава французского минфина Ролан Лескюр.
"Европа должна убедиться, что нависшие угрозы не станут реальностью. Для этого мы должны иметь возможность показать, что мы готовы использовать все инструменты в нашем распоряжении, будь то пошлины, торговые соглашения или меры против принуждения", - сказал он по прибытии на заседание Еврогруппы. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Лескюр, который утром провел встречу со своим немецким коллегой Ларсом Клингбайлем, заявил, что Франция и Германия согласны с необходимостью действовать быстро и решительно.
Французский министр также назвал угрозы США "актом принуждения".
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. По его словам, пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Германии угрозу Трампа пошлинами назвали признаком слабости Европы
