ЕС должен показать США готовность к любым мерам, заявил французский министр

БРЮССЕЛЬ, 19 янв е РИА Новости. Европа должна продемонстрировать США, что она будет готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства перед лицом угрозы пошлинами со стороны Вашингтона из-за Гренландии, заявил в понедельник глава французского минфина Ролан Лескюр.