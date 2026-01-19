ЕС должен показать США готовность к любым мерам, заявил французский министр

БРЮССЕЛЬ, 19 янв е РИА Новости. Европа должна продемонстрировать США, что она будет готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства перед лицом угрозы пошлинами со стороны Вашингтона из-за Гренландии, заявил в понедельник глава французского минфина Ролан Лескюр.
"Европа должна убедиться, что нависшие угрозы не станут реальностью. Для этого мы должны иметь возможность показать, что мы готовы использовать все инструменты в нашем распоряжении, будь то пошлины, торговые соглашения или меры против принуждения", - сказал он по прибытии на заседание Еврогруппы. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Французский министр также назвал угрозы США "актом принуждения".
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. По его словам, пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.