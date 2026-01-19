Во Франции намерены вежливо, но твердо убедить США, что Европа не слаба

ПАРИЖ, 19 янв - РИА Новости. Европа намерена "вежливо, но твердо" убедить США в том, что она не слаба, заявил в понедельник министр финансов Франции Ролан Лескюр на фоне ситуации вокруг новых пошлин Соединенных Штатов из-за Гренландии.
"Наша цель в ближайшие дни, недели, кварталы и годы заключается в том, чтобы вежливо, но твердо убедить (главу минфина США - ред.) Скотта Бессента в том, что он неправ. Европа не слабая, Европа сильная. Европа может быть еще сильнее", - сказал он на пресс-конференции со своим немецким коллегой Ларсом Клингбайлем. Трансляция велась на YouTube-канале министерства финансов ФРГ.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.