Во Франции намерены вежливо, но твердо убедить США, что Европа не слаба

ПАРИЖ, 19 янв - РИА Новости. Европа намерена "вежливо, но твердо" убедить США в том, что она не слаба, заявил в понедельник министр финансов Франции Ролан Лескюр на фоне ситуации вокруг новых пошлин Соединенных Штатов из-за Гренландии.