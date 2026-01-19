https://ria.ru/20260119/evropa-2068688701.html
СМИ: Европа показывает стратегическую "бесхребетность" перед давлением США
СМИ: Европа показывает стратегическую "бесхребетность" перед давлением США - РИА Новости, 19.01.2026
СМИ: Европа показывает стратегическую "бесхребетность" перед давлением США
Европа демонстрирует пример стратегической "бесхребетности" перед лицом гегемонистского давления США, говорится в редакционной статье китайской государственной... РИА Новости, 19.01.2026
ПЕКИН, 19 янв – РИА Новости.
Европа демонстрирует пример стратегической "бесхребетности" перед лицом гегемонистского давления США, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times
.
Авторы отмечают, что китайские предприятия активно участвуют в строительстве инфраструктуры и способствуют будущему развитию Европы
, но при этом ЕС
рассматривает Китай
как "соперника". В то же время ЕС считает США
"союзником", когда Вашингтон
угрожает территориальной целостности в вопросе Гренландии
или вводит тарифные ограничения против европейских государств.
"Это не просто злоупотребление двойными стандартами, но и демонстрация стратегической бесхребетности Европы перед лицом гегемонистского давления", - говорится в статье.
Газета пишет, что Брюссель
планирует заставить государства-члены ЕС постепенно отказаться от оборудования китайского производства в критически важной инфраструктуре, включая телекоммуникационные сети, системы солнечной энергетики и даже сканеры безопасности.
"Такие меры становятся все более распространенными в последние годы, они лишены веских технических или юридических обоснований и открыто противоречат научным принципам и рыночной логике", - говорится в тексте.
Издание подчеркивает, что ЕС, уступая политической паранойе своего "союзника за океаном", жертвует не только правом своих граждан пользоваться передовыми технологиями, но и тормозит собственную модернизацию.
"Европа во всем подчиняется США, даже в ущерб собственным интересам, но не получает ни уважения, ни взаимности со стороны США - только усиливающееся презрение и эксплуатацию", - пишут авторы, отмечая, что "декитаизация" превратила Европу в "пешку" в стремлении США сохранить глобальную технологическую гегемонию.