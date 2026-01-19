ПЕКИН, 19 янв – РИА Новости. Европа демонстрирует пример стратегической "бесхребетности" перед лицом гегемонистского давления США, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Европа демонстрирует пример стратегической "бесхребетности" перед лицом гегемонистского давления США, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times

Авторы отмечают, что китайские предприятия активно участвуют в строительстве инфраструктуры и способствуют будущему развитию Европы , но при этом ЕС рассматривает Китай как "соперника". В то же время ЕС считает США "союзником", когда Вашингтон угрожает территориальной целостности в вопросе Гренландии или вводит тарифные ограничения против европейских государств.

"Это не просто злоупотребление двойными стандартами, но и демонстрация стратегической бесхребетности Европы перед лицом гегемонистского давления", - говорится в статье.

Газета пишет, что Брюссель планирует заставить государства-члены ЕС постепенно отказаться от оборудования китайского производства в критически важной инфраструктуре, включая телекоммуникационные сети, системы солнечной энергетики и даже сканеры безопасности.

"Такие меры становятся все более распространенными в последние годы, они лишены веских технических или юридических обоснований и открыто противоречат научным принципам и рыночной логике", - говорится в тексте.

Издание подчеркивает, что ЕС, уступая политической паранойе своего "союзника за океаном", жертвует не только правом своих граждан пользоваться передовыми технологиями, но и тормозит собственную модернизацию.