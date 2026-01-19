Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Европа показывает стратегическую "бесхребетность" перед давлением США - РИА Новости, 19.01.2026
07:51 19.01.2026
СМИ: Европа показывает стратегическую "бесхребетность" перед давлением США
СМИ: Европа показывает стратегическую "бесхребетность" перед давлением США
Европа демонстрирует пример стратегической "бесхребетности" перед лицом гегемонистского давления США, говорится в редакционной статье китайской государственной... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T07:51:00+03:00
2026-01-19T07:51:00+03:00
в мире
сша
европа
китай
евросоюз
СМИ: Европа показывает стратегическую "бесхребетность" перед давлением США

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
ПЕКИН, 19 янв – РИА Новости. Европа демонстрирует пример стратегической "бесхребетности" перед лицом гегемонистского давления США, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.
Авторы отмечают, что китайские предприятия активно участвуют в строительстве инфраструктуры и способствуют будущему развитию Европы, но при этом ЕС рассматривает Китай как "соперника". В то же время ЕС считает США "союзником", когда Вашингтон угрожает территориальной целостности в вопросе Гренландии или вводит тарифные ограничения против европейских государств.
В Нидерландах заявили, что Европу толкают к экономическому кризису
"Это не просто злоупотребление двойными стандартами, но и демонстрация стратегической бесхребетности Европы перед лицом гегемонистского давления", - говорится в статье.
Газета пишет, что Брюссель планирует заставить государства-члены ЕС постепенно отказаться от оборудования китайского производства в критически важной инфраструктуре, включая телекоммуникационные сети, системы солнечной энергетики и даже сканеры безопасности.
"Такие меры становятся все более распространенными в последние годы, они лишены веских технических или юридических обоснований и открыто противоречат научным принципам и рыночной логике", - говорится в тексте.
Издание подчеркивает, что ЕС, уступая политической паранойе своего "союзника за океаном", жертвует не только правом своих граждан пользоваться передовыми технологиями, но и тормозит собственную модернизацию.
"Европа во всем подчиняется США, даже в ущерб собственным интересам, но не получает ни уважения, ни взаимности со стороны США - только усиливающееся презрение и эксплуатацию", - пишут авторы, отмечая, что "декитаизация" превратила Европу в "пешку" в стремлении США сохранить глобальную технологическую гегемонию.
Европа боится, что Трамп ликвидирует НАТО, сообщает WSJ
В миреСШАЕвропаКитайЕвросоюз
 
 
