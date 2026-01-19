https://ria.ru/20260119/evropa-2068673399.html
В Нидерландах заявили, что Европу толкают к экономическому кризису
В Нидерландах заявили, что Европу толкают к экономическому кризису - РИА Новости, 19.01.2026
В Нидерландах заявили, что Европу толкают к экономическому кризису
Европейский союз толкает Европу к экономическому кризису и войне, государствами-членами Евросоюза управляют "слабаки", которые не умеют руководить, выразил... РИА Новости, 19.01.2026
В Нидерландах заявили, что Европу толкают к экономическому кризису
Политик ван Хага: Европу толкают к экономическому кризису и войне
ГААГА, 19 янв - РИА Новости. Европейский союз толкает Европу к экономическому кризису и войне, государствами-членами Евросоюза управляют "слабаки", которые не умеют руководить, выразил мнение в беседе с РИА Новости основатель нидерландской правоконсервативной партии BVNL, бывший депутат парламента Нидерландов Вибрен ван Хага.
"Европа сейчас совершает коллективное самоубийство - экономическое, финансовое, военное. Они больше озабочены тем, из чего сделаны крышки у бутылок, или к какому полу вы относитесь, чем созданием здоровой экономики и либерального общества", - считает ван Хага.
Собеседник агентства также подверг критике заявления из Брюсселя
о подготовке к возможной войне с Россией
.
"Когда Брюссель начинает говорить о начале войны против России, тогда это становится по-настоящему антиутопией. Чувствуешь себя как главный герой книги (британского писателя) Джорджа Оруэлла
… В ЕС
правят трусы и слабаки, нами руководят и управляют люди, неспособные руководить, и я думаю, это очень плохая ситуация. Такая ситуация сложилась в большинстве стран ЕС за исключением таких стран, как Словакия
, Польша
и Венгрия", - сказал ван Хага.
По словам политика, Европа
движется в крайне неправильном направлении.
"По моему скромному мнению, нам следует сосредоточиться на местных правительствах, низких налогах, возвращении власти народу, чтобы восстановить традиции и старые ценности и отменить такие бессмысленные налоги, как, например, налог на наследство", - заключил ван Хага.
Президент РФ Владимир Путин
ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
подробно объяснял, что Российская Федерация не собирается нападать на государства-члены НАТО
, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".