В Нидерландах заявили, что Европу толкают к экономическому кризису

ГААГА, 19 янв - РИА Новости. Европейский союз толкает Европу к экономическому кризису и войне, государствами-членами Евросоюза управляют "слабаки", которые не умеют руководить, выразил мнение в беседе с РИА Новости основатель нидерландской правоконсервативной партии BVNL, бывший депутат парламента Нидерландов Вибрен ван Хага.

"Европа сейчас совершает коллективное самоубийство - экономическое, финансовое, военное. Они больше озабочены тем, из чего сделаны крышки у бутылок, или к какому полу вы относитесь, чем созданием здоровой экономики и либерального общества", - считает ван Хага.

Собеседник агентства также подверг критике заявления из Брюсселя о подготовке к возможной войне с Россией

"Когда Брюссель начинает говорить о начале войны против России, тогда это становится по-настоящему антиутопией. Чувствуешь себя как главный герой книги (британского писателя) Джорджа Оруэлла … В ЕС правят трусы и слабаки, нами руководят и управляют люди, неспособные руководить, и я думаю, это очень плохая ситуация. Такая ситуация сложилась в большинстве стран ЕС за исключением таких стран, как Словакия Польша и Венгрия", - сказал ван Хага.

По словам политика, Европа движется в крайне неправильном направлении.

"По моему скромному мнению, нам следует сосредоточиться на местных правительствах, низких налогах, возвращении власти народу, чтобы восстановить традиции и старые ценности и отменить такие бессмысленные налоги, как, например, налог на наследство", - заключил ван Хага.